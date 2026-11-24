La Luna del Castor será este noviembre Foto: Pexels

La Luna del Castor es como también se le conoce al fenómeno astronómico que sucederá este martes 24 de noviembre, cuando la primera superluna desde enero de 2026 aparezca en los cielos.

De acuerdo con el sitio Star Walk, esto ocurre cuando la Luna se encuentra cerca de su punto más próximo a la Tierra, logrando que se vea más grande. Aquí, en Unotv.com, te explicaremos por qué tiene este nombre y cuándo podrás verla.

¿Por qué se le conoce como Luna del Castor?

Una superluna ocurre cuando la fase de luna llena coincide con un punto de la órbita lunar cercano al planeta, lo que pasará este martes y provocará que su diámetro aparente sea un 6.5% mayor y su brillo aumente un 13.5%.

En cuanto al nombre, este proviene de las tradiciones de pueblos norteamericanos que lo relacionan con la época en la que los animales se preparan para el invierno.

Aunque también se habla de que podría relacionarse con la temporada en la que antiguamente se colocaban trampas para castores, previo al congelamiento de los ríos.

¿A qué hora se podrá ver la superluna en México?

De acuerdo con el sitio Star Walk, la Luna Llena del Castor alcanzará su fase llena el martes 24 de noviembre de 2026 a las 8:53 de la mañana, tiempo del centro de México.

Pero esto no significa que sea necesario observarla a esa hora, ya que la fase llena es el momento exacto en el que la Luna se encuentra en dirección opuesta al Sol, vista desde la Tierra.

La Luna parecerá casi completamente iluminada del 23 al 25 de noviembre, por lo que podrá apreciarse durante cualquiera de esas noches, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

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