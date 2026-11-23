José Alfredo Jiménez; así se le recuerda. Foto: AFP

José Alfredo Jiménez murió hace 53 años, pero su música continúa presente en la memoria de México, sus composiciones se escuchan en serenatas, reuniones familiares y celebraciones, y han sido interpretadas por artistas de distintas generaciones.

Con canciones que hablan de los sentimientos, las despedidas y la vida cotidiana, el llamado “Rey de la canción ranchera” construyó un repertorio que trascendió su época.

Para recordarlo este 23 de noviembre, te presentamos ocho de sus temas más representativos que puedes buscar en Claro Música.

¿Quién fue José Alfredo Jiménez?

José Alfredo Jiménez nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Desde joven mostró interés por la composición, aunque no tuvo formación musical académica ni aprendió a tocar instrumentos.

De hecho, acostumbraba silbar sus melodías para que otros músicos pudieran convertirlas en arreglos.

Uno de sus primeros grandes éxitos fue “Yo”, canción que Andrés Huesca y sus Costeños grabaron en febrero de 1950. Ese mismo año, José Alfredo también grabó “Ella” para la compañía CBS.

A lo largo de su trayectoria escribió más de 400 canciones y participó en distintas producciones cinematográficas. Su obra se convirtió en una referencia de la música popular mexicana.

El compositor murió el 23 de noviembre de 1973 en la Ciudad de México, a los 47 años, pero sus canciones continúan vigentes.

8 canciones de José Alfredo Jiménez para recordar su legado

Foto: Especial

1. El rey

Es una de las composiciones más reconocidas de José Alfredo Jiménez, la canción habla del orgullo y la dignidad de una persona que, aunque no tenga riquezas, conserva su propia manera de enfrentar la vida, con el paso de los años se convirtió en uno de los grandes himnos de la música ranchera.

2. Camino de Guanajuato

En esta canción, el compositor rinde homenaje a su tierra natal, la letra menciona distintos lugares de Guanajuato y recuerda especialmente a Dolores Hidalgo, ciudad donde nació, es una de las composiciones que muestran el vínculo que mantuvo con sus raíces.

3. Si nos dejan

El amor y la esperanza protagonizan este tema, la canción plantea la posibilidad de construir una vida junto a la persona amada, lejos de los obstáculos. Su popularidad ha permitido que otros intérpretes la lleven a nuevas generaciones, entre ellos Luis Miguel.

4. La media vuelta

El desamor también ocupa un lugar importante en la obra del compositor, en esta canción aborda la despedida de una relación y la decisión de dejar que la otra persona siga su camino. Es otro de los temas que han trascendido gracias a distintas interpretaciones, como la de Luis Miguel.

5. Amanecí en tus brazos

Esta composición muestra el lado romántico de José Alfredo Jiménez, su letra habla de despertar junto a la persona amada y disfrutar de la cercanía de ese sentimiento. Es una de las canciones más recordadas de su repertorio.

6. Un mundo raro

En este tema, el compositor aborda el recuerdo de un amor que terminó y la dificultad de aceptar que todavía existen sentimientos, la canción invita a aparentar que todo está bien, aunque el pasado siga presente. Es una de sus composiciones más reconocidas dentro del bolero ranchero.

7. Paloma querida

El romanticismo vuelve a aparecer en esta canción, dedicada a expresar el cariño y la admiración por una persona especial, es una muestra de la capacidad del guanajuatense para convertir emociones y experiencias personales en composiciones con las que muchas personas pueden identificarse.

8. Ella

Esta canción ocupa un lugar importante en los primeros años de su carrera. En junio de 1950, José Alfredo Jiménez grabó el tema para CBS, después de que Andrés Huesca y sus Costeños llevaran “Yo” al público.

Su historia permite recordar los comienzos de una trayectoria que lo convertiría en uno de los compositores más importantes de México.

¿Dónde escuchar la música de José Alfredo Jiménez?

A 53 años de su muerte, las canciones de José Alfredo Jiménez siguen siendo parte del repertorio de la música mexicana.

Si quieres recordar su legado, puedes buscar sus temas en Claro Música y disfrutar de composiciones que han acompañado a distintas generaciones.

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