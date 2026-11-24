Senado de EE. UU. investiga a JD Vance. Foto: Reuters

Una comisión del Senado de Estados Unidos investiga si el vicepresidente, JD Vance, intervino para favorecer a la empresa Vitol en la adjudicación de un contrato para comercializar petróleo venezolano, de acuerdo con una carta enviada por la senadora demócrata Maggie Hassan y consultada por Reuters.

La investigación ocurre después de que Reuters publicara un reporte sobre una supuesta reunión entre Vance y John Addison, entonces operador de Vitol, en diciembre de 2025, semanas antes de la operación militar estadounidense en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Senadora cuestiona posible intervención de Vance

En una carta dirigida al vicepresidente, Hassan expresó preocupación por la posibilidad de que hubiera utilizado su cargo para ayudar a un importante donante político a obtener oportunidades de negocio relacionadas con el petróleo venezolano.

Sin embargo, tanto Vance como Addison han negado que el encuentro ocurriera. Luke Schroeder, secretario de prensa del vicepresidente, también rechazó la versión: “La supuesta reunión en el aeropuerto nunca tuvo lugar”.

La legisladora señaló que los registros de vuelo ubican el avión privado de Addison y la aeronave oficial de Vance en el mismo aeropuerto de Montana el día de la supuesta reunión.

“A pesar de las negativas de su oficina y del señor Addison, los registros de vuelo sitúan su jet privado y su avión oficial en el mismo aeropuerto de Montana el día de la supuesta reunión”, carta de Maggie Hassan

Reuters aclaró que su reporte original no había señalado que el encuentro se realizara en un aeropuerto.

Hassan asumirá la presidencia de la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado en enero, cuando se constituya el nuevo Congreso.

Vitol obtuvo licencia para comercializar petróleo venezolano

Según una persona familiarizada con el asunto, Vance y Addison habrían hablado sobre la rapidez con la que Vitol podría vender crudo venezolano si Estados Unidos llegaba a controlar las reservas petroleras del país.

Addison habría asegurado que la empresa estaba en una posición adecuada para realizar esa tarea. No obstante, Vitol señaló que en ese momento el operador se dedicaba al comercio de gasolina y no tenía experiencia con el crudo venezolano.

Addison confirmó a Reuters que el secretario de Energía, Chris Wright, lo llamó el 5 de enero, dos días después de la operación que derrocó a Nicolas Maduro, para ofrecerle participar en la comercialización del petróleo venezolano. El Departamento de Energía también confirmó esa comunicación.

En los días siguientes, Vitol y su competidora Trafigura obtuvieron licencias especiales para vender crudo del país sudamericano. Ambas compañías informaron que recibieron las autorizaciones y, según estimaciones de expertos independientes, han obtenido cientos de millones de dólares por estas operaciones.

Donantes aportaron millones para la campaña de Trump

De acuerdo con registros de la Comisión Electoral Federal, Addison y su esposa, Shannon, aportaron 7 millones de dólares en 2024 a comités de acción política que apoyaron el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Por su parte, un informe del Departamento de Estado señaló que Estados Unidos gestionó más de 12 mil millones de dólares en ingresos petroleros de Venezuela durante los primeros nueve meses del año.

La investigación busca esclarecer si Vance tuvo alguna participación en la asignación del negocio a Vitol. Las acusaciones sobre una posible intervención del vicepresidente no han sido acreditadas.

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