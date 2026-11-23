Chapo Isidro será juzgado en México, asegura FGR. Foto: Cuartoscuro/Uno TV

El presunto narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el “Chapo Isidro”, será juzgado en México, pese a que Estados Unidos solicitó su extradición, confirmó este lunes la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que el detenido sea enviado a territorio estadounidense, la fiscal respondió: “Lo vamos a juzgar en este país”.

La declaración ocurre después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informara que el Gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de Meza Flores, detenido el pasado viernes en Guasave, Sinaloa.

“El Chapo Isidro” será juzgado en México



Pese a la extradición que solicitó Estados Unidos, así lo dio q conocer la fiscal general de la República,

Ernestina Godoy pic.twitter.com/DGqTOrIrGw — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) November 23, 2026

¿Qué dijo Ernestina Godoy sobre la extradición del “Chapo Isidro”?

La titular de la FGR habló con medios de comunicación después de comparecer ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

Durante el encuentro, reiteró que el presunto líder criminal enfrentará primero el proceso judicial en México y que las autoridades respetarán sus derechos procesales.

“Vamos a juzgarlo aquí en el país. Acaba de pedir una duplicidad. Vamos a respetar el debido proceso. Y lo vamos a juzgar aquí en el país”, declaró Godoy.

La duplicidad del término constitucional fue solicitada por la defensa de Meza Flores, por lo que el juez contará con un plazo ampliado para resolver su situación jurídica.

Aunque Estados Unidos ya solicitó su extradición, la fiscal no anunció una cancelación definitiva del procedimiento. Por ahora, el detenido permanecerá bajo la jurisdicción de las autoridades mexicanas.

¿De qué delitos acusan al “Chapo Isidro” en México y Estados Unidos?

En territorio estadounidense, Meza Flores enfrenta seis cargos federales, entre ellos dirigir una empresa criminal continua, narcoterrorismo, conspiración para fabricar y distribuir drogas, lavado internacional de dinero y delitos relacionados con armas de fuego.

Las autoridades estadounidenses lo señalan de encabezar una organización dedicada al tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia ese país.

Por su parte, la Fiscalía mexicana informó que enfrenta cargos locales relacionados con armas de fuego y posesión de metanfetaminas con fines de venta.

Así fue el operativo para detener al “Chapo Isidro” en Sinaloa

Fausto Isidro Meza Flores fue detenido el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, durante un operativo de fuerzas federales.

De acuerdo con información de las autoridades mexicanas, la captura provocó enfrentamientos armados con presuntos integrantes de su organización que intentaron impedir su detención.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que los militares fueron atacados después de rodear el inmueble donde se encontraba el presunto narcotraficante.

Como resultado de los enfrentamientos, murieron cuatro militares y 16 presuntos agresores, según el balance oficial.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Estados Unidos proporcionó información de inteligencia para localizar a Meza Flores, aunque aclaró que sus agentes no participaron directamente en el operativo.

También se informó que se autorizó el uso de drones estadounidenses de vigilancia para apoyar las labores de rastreo.

El “Chapo Isidro” fue uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

Antes de su detención, Meza Flores figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, que ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Las autoridades estadounidenses lo identifican como líder de la Organización Criminal Transnacional Meza-Flores, también conocida como Cártel de Guasave.

De acuerdo con las investigaciones, comenzó su trayectoria dentro de la organización de los Beltrán Leyva y posteriormente encabezó su propia estructura criminal, con operaciones en Sinaloa y rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Su captura se suma a las operaciones de alto perfil realizadas por el Gobierno mexicano contra organizaciones delictivas, en medio de la presión de la administración estadounidense de Donald Trump para intensificar el combate al narcotráfico.

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