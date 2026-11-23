Líderes criminales han sido abatidos o detenidos. Foto: Cuartsocuro/SSPC

Durante el actual sexenio, las autoridades mexicanas han detenido y abatido a integrantes de alto nivel de distintas organizaciones criminales. Entre los golpes más relevantes están la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y la reciente captura de Fausto Isidro Meza Flores, el “Chapo Isidro”, uno de los principales objetivos del FBI.

Las operaciones han alcanzado a mandos, operadores financieros y responsables de seguridad de grupos como el CJNG y el Cártel de Sinaloa. El Gobierno federal ha destacado que su estrategia de seguridad se apoya en labores de inteligencia e investigación, así como en la coordinación entre instituciones.

Del “Mencho” al “Jardinero”: los golpes contra el CJNG

Uno de los operativos más relevantes ocurrió el 22 de febrero de 2026, cuando fuerzas federales abatieron en Tapalpa, Jalisco, a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, fundador y líder del CJNG. El capo murió durante su traslado después de resultar herido en el enfrentamiento.

Ese mismo día también fue abatido Hugo César Macías Ureña, el “Tuli”, identificado por las autoridades como uno de los principales operadores logísticos y financieros de Oseguera, además de hombre de confianza del líder criminal.

Después de la muerte del “Mencho”, las autoridades continuaron con operaciones contra mandos de esa organización. Entre las capturas más destacadas están:

Audias Flores Silva, el “Jardinero”: detenido en abril de 2026. Era identificado como uno de los principales operadores del CJNG y uno de los posibles sucesores de El “Mencho”.

detenido en abril de 2026. Era identificado como uno de los principales operadores del CJNG y uno de los posibles sucesores de El “Mencho”. César Alejandro “N”, el “Güero Conta”: capturado en abril de 2026 y señalado como operador financiero de El “Jardinero“.

capturado en abril de 2026 y señalado como operador financiero de El “Jardinero“. Ramón Ángel Álvarez Ayala, el “R1”: detenido en julio de 2026, identificado como mando de una célula del CJNG.

detenido en julio de 2026, identificado como mando de una célula del CJNG. Iván Cazarín Molina, el “Tanque”: detenido en octubre de 2026, señalado como integrante cercano a la estructura de El Mencho.

Los operadores de Los Chapitos y Los Mayos que han sido detenidos

El Cártel de Sinaloa también ha recibido golpes contra integrantes de sus principales facciones, entre ellos operadores financieros, responsables de seguridad y colaboradores cercanos a sus líderes.

En febrero de 2025, fuerzas federales detuvieron a José Ángel Canobbio Inzunza, el “Güerito”, identificado como uno de los principales operadores de Los Chapitos, así como a Kevin Alonso Gil Acosta, el “200”, señalado como responsable de la seguridad de Iván Archivaldo Guzmán y de coordinar la compra de armas y municiones para esa facción.

Otro de los detenidos fue Juan Carlos Félix Gastélum, el “Chavo Félix”, yerno de Ismael el “Mayo” Zambada, a quien las autoridades identificaban como operador financiero y logístico de la facción de Los Mayos.

En mayo de 2025, fuerzas federales abatieron en Navolato, Sinaloa, a Jorge Humberto Figueroa Benítez, la “Perris”, señalado como jefe de seguridad de Los Chapitos.

El “Chapo Isidro” y Serafín, detenidos en Guasave

El golpe más reciente ocurrió el 20 de noviembre de 2026, cuando fuerzas federales detuvieron en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro Meza Flores, el “Chapo Isidro”, identificado como líder del Cártel de Guasave y relacionado con la organización de los Beltrán Leyva.

La captura se realizó durante la Operación Centella, encabezada por el Ejército Mexicano. Meza Flores figuraba entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI y tenía una orden de aprehensión en México, además de una solicitud de extradición de Estados Unidos.

En el mismo operativo fue detenido Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como segundo al mando de la organización y primo de Meza Flores.

México también envió a 92 criminales de alto impacto a Estados Unidos

Además de las capturas y abatimientos realizados durante la actual administración, el Gobierno de México ha efectuado tres traslados masivos de personas que ya estaban recluidas en cárceles mexicanas hacia Estados Unidos.

Entre febrero de 2025 y enero de 2026 fueron enviados 92 integrantes de organizaciones criminales, entre ellos figuras de alto perfil como:

Rafael Caro Quintero , fundador del Cártel de Guadalajara

, fundador del Cártel de Guadalajara Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy” , del Cártel de Juárez

, del Cártel de Juárez Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40” , y Óscar Omar Treviño Morales, “Z-42” , antiguos líderes de Los Zetas

, y , antiguos líderes de Los Zetas Abigael González Valencia, “El Cuini” , identificado como líder de Los Cuinis

, identificado como líder de Los Cuinis Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana” , relacionado con el CJNG

, relacionado con el CJNG Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios

Los traslados se realizaron en tres fechas: el 27 de febrero y el 12 de agosto de 2025, y el 20 de enero de 2026. Se trató de entregas de personas que ya estaban bajo custodia, por lo que son distintas de las detenciones realizadas en operativos durante el gobierno de Sheinbaum.

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