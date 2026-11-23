Ari Telch volvió a ser tendencia en redes sociales. Foto: Cuartoscuro

El actor Ari Telch habría sido detenido por elementos de la Policía Industrial y Bancaria tras protagonizar un presunto altercado dentro de una tienda, ubicada en Plaza Cuernavaca, Morelos, durante el pasado fin de semana, según reportaron medios locales.

Según el reporte, Ari Telch habría protagonizado una trifulca que provocó la intervención de elementos de seguridad, quienes presuntamente intentaron tranquilizarlo antes de retirarlo por la fuerza del negocio.

De acuerdo con el medio Morelos Post, testigos presenciales señalaron que el protagonista de “Mirada de mujer” y “El violinista en el tejado” fue visto bastante molesto en los pasillos del establecimiento, ubicado sobre la avenida Vicente Guerrero, en la capital de Morelos.

El actor Ari Telch es grabado peleando con las plantas, sus vecinos lo acusan de caminar descalzo en las madrugadas hablando solo, embarrar lodo en las paredes y otra clase de comportamientos perturbadores.



Su hermano Jacobo Grinberg estaba igual de loquito e inventaba una sarta… — EL ELEGIDO (@Elegido123_) November 14, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado una detención formal y el actor tampoco se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

Ari Telch tiene denuncias en su contra

El actor enfrenta señalamientos de vecinos de un condominio en Cuernavaca, quienes lo acusan de presunto hostigamiento, insultos y daños a propiedad ajena.

Uno de los residentes aseguró que el conflicto llegó a un punto crítico después de que el intérprete presuntamente arrojara un camastro desde una azotea hacia una vivienda.

De acuerdo con testimonios difundidos en el programa De Primera Mano, los habitantes decidieron acudir a la Fiscalía General del Estado de Morelos para iniciar acciones legales y solicitar medidas de protección.

Los vecinos indicaron que los problemas de convivencia no se limitan al incidente del camastro, pues durante las últimas semanas se han registrado diferentes confrontaciones con el actor. Aseguraron que lanza insultos contra mujeres, algunas de ellas adultas mayores, y que hay situaciones en las que supuestamente habría seguido a residentes hasta sus viviendas.

Fernando Murillo, vecino de Telch, señaló en el programa que al menos ocho adultos y tres menores habrían sido afectados por los hechos.

Según lo informado, el camastro cayó sobre una propiedad y ocasionó daños materiales.

Saludos a Gustrago Amorfo. Y al pseudo abogado, FERNANDO BURRILLO CARRILLO. @ImagenTVMex pic.twitter.com/DuP0YITnwZ — Ari Telch ✖️ (@aritelch) November 15, 2026

Por su parte, Ari calificó al residente como un “pseudoabogado” y cuestionó que Gustavo Adolfo Infante le diera espacio en su programa para hablar sobre su comportamiento.

“Le dio el micrófono a un pseudoabogado que dice que su servidor ofende a los vecinos, que quiere con los niños”, señaló..

No hay una actualización pública hasta el momento sobre cómo va el caso con sus vecinos.

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