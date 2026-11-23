¿Chocaste y te presionan para pagar? Haz esto contra “montachoques”
La SSC recomienda no bajar del vehículo, evitar acuerdos en efectivo y llamar a la aseguradora para prevenir fraudes.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre el modus operandi de los llamados “montachoques”, personas que provocan o aprovechan accidentes viales para presionar a los conductores y exigirles dinero en efectivo a cambio de un supuesto arreglo rápido.
¿Qué hacer si te encuentras con “montachoques”?
La SSC recomienda mantener la calma y seguir estos pasos si sufres un accidente de tránsito y sospechas que alguien intenta presionarte para obtener dinero:
- Permanece dentro de tu vehículo y mantén la calma
- Llama a tu aseguradora e informa lo sucedido
- Reporta la situación al 911 o a la Unidad de Contacto del Secretario, al número 55 5208 9898
- Verifica que el personal de la aseguradora cuente con identificación, uniforme y documentos que acrediten su relación con la empresa
- Permanece presente durante la revisión y atención del incidente
¿Qué no debes hacer ante un posible “montachoques”?
La dependencia también explicó qué acciones debes evitar para no facilitar un posible fraude:
- No entregues dinero para acelerar la solución del accidente
- No acudas con mecánicos, cajeros u otros lugares a los que te quieran llevar
- No pierdas de vista tus pertenencias
- No muestres ni entregues las llaves de tu vehículo
- No permitas que las amenazas o la presión te hagan actuar apresuradamente
¿Cómo operan los “montachoques”?
Los “montachoques” suelen aprovechar un percance vial para intimidar a otros conductores y exigirles pagos inmediatos, sin permitir que intervengan las aseguradoras o las autoridades.
Por ello, la SSC pide desconfiar de quienes insistan en resolver el accidente mediante acuerdos en efectivo y sin seguir el procedimiento correspondiente.
Ante cualquier situación de riesgo, los automovilistas pueden solicitar apoyo a través del 911 o comunicarse al 55 5208 9898, número de la Unidad de Contacto del secretario.
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