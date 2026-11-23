Sigue la amenaza de los “montachoques”. Foto: Getty Images

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre el modus operandi de los llamados “montachoques”, personas que provocan o aprovechan accidentes viales para presionar a los conductores y exigirles dinero en efectivo a cambio de un supuesto arreglo rápido.

Chocaste y te presionan para pagar en efectivo y llegar a un “arreglo rápido” sin llamar a tu aseguradora? ¡Cuidado! Podrías ser víctima de #Montachoques 🚗💥📌



Te decimos qué hacer ✅ y qué evitar ❌ si te pasa.



Mantén la calma, no bajes de tu vehículo y pide apoyo:

☎️ 911… pic.twitter.com/qxD44zJvcB — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 23, 2026

¿Qué hacer si te encuentras con “montachoques”?

La SSC recomienda mantener la calma y seguir estos pasos si sufres un accidente de tránsito y sospechas que alguien intenta presionarte para obtener dinero:

Permanece dentro de tu vehículo y mantén la calma

y mantén la calma Llama a tu aseguradora e informa lo sucedido

e informa lo sucedido Reporta la situación al 911 o a la Unidad de Contacto del Secretario, al número 55 5208 9898

o a la Unidad de Contacto del Secretario, al número Verifica que el personal de la aseguradora cuente con identificación, uniforme y documentos que acrediten su relación con la empresa

Permanece presente durante la revisión y atención del incidente

¿Qué no debes hacer ante un posible “montachoques”?

La dependencia también explicó qué acciones debes evitar para no facilitar un posible fraude:

No entregues dinero para acelerar la solución del accidente

para acelerar la solución del accidente No acudas con mecánicos, cajeros u otros lugares a los que te quieran llevar

No pierdas de vista tus pertenencias

No muestres ni entregues las llaves de tu vehículo

No permitas que las amenazas o la presión te hagan actuar apresuradamente

¿Cómo operan los “montachoques”?

Los “montachoques” suelen aprovechar un percance vial para intimidar a otros conductores y exigirles pagos inmediatos, sin permitir que intervengan las aseguradoras o las autoridades.

Por ello, la SSC pide desconfiar de quienes insistan en resolver el accidente mediante acuerdos en efectivo y sin seguir el procedimiento correspondiente.

Ante cualquier situación de riesgo, los automovilistas pueden solicitar apoyo a través del 911 o comunicarse al 55 5208 9898, número de la Unidad de Contacto del secretario.

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