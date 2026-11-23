Guadalupe Taddei, ex consejera presidenta del INE. Foto: Cuartoscuro

Ernestina Godoy, fiscal General de República (FGR), informó que hay 15 carpetas de investigación contra Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE, personas físicas y morales y 40 domicilios ubicados; sin embargo, aclaró que no hay una orden de aprehensión en su contra por el momento y que las investigaciones continúan.

Las declaraciones las hizo en una conferencia de prensa, después de una reunión privada con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

FGR investiga a Guadalupe Taddei, pero no hay orden de aprehensión

La fiscal explicó que las autoridades trabajan en el análisis de la información reunida y realizarán las diligencias ministeriales necesarias para avanzar en el caso.

“Tenemos ubicados alrededor de 40 domicilios (…) estamos avanzando, se requiere un análisis muy serio, muy profundo de toda la investigación que tenemos”, señaló.

Al ser cuestionada sobre una posible detención, Ernestina Godoy aseguró que la Fiscalía todavía se encuentra integrando la investigación.

“En este caso no tengo ninguna orden de aprehensión, estoy en la integración de la investigación”, puntualizó.

¿Dónde están Guadalupe Taddei y Alfredo Hernández?

Durante la conferencia, periodistas preguntaron a Godoy si Guadalupe Taddei y Alfredo Hernández se encontraban en México.

La fiscal respondió que, hasta donde tenía conocimiento, ambos estaban en territorio nacional. Sin embargo, aclaró que las autoridades todavía no los están buscando.

También informó que algunos testigos relacionados con el caso ya fueron citados por la FGR.

FGR analiza videos sobre presuntos actos de corrupción

Godoy confirmó que se encuentran bajo análisis los videos relacionados con presuntos actos de corrupción atribuidos a Taddei y Alfredo Hernández Casilla, identificado en el material como contratista.

Explicó que las grabaciones deben pasar por una revisión pericial para determinar su autenticidad y descartar posibles alteraciones.

“No es un tema en el que la Fiscalía General de la República puede llegar a conclusiones de judicializar solamente en base a dichos o rumores. Tengo que tener las pruebas”, sostuvo.

La fiscal precisó que los videos todavía están en proceso de revisión y que no pueden utilizarse como pruebas sin verificar su autenticidad.

Chapo Isidro será juzgado en México, informa Godoy

Sobre Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, cuya detención fue reportada durante el fin de semana, Godoy señaló que será procesado en territorio mexicano.

“Vamos a juzgarlo aquí en el país (…) vamos a respetar el debido proceso”, declaró.

FGR espera pruebas de Estados Unidos sobre Rocha Moya

En relación con Rubén Rocha Moya y otros nueve coacusados, la fiscal informó que ya fueron citados por la FGR.

Sin embargo, explicó que Estados Unidos todavía no presenta una solicitud formal de extradición acompañada de las pruebas necesarias.

La Fiscalía continuará con las investigaciones mientras espera la documentación correspondiente.

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