Jefe de IA de Meta advierte que la humanidad podría perder el control ante la superinteligencia artificial
| 15:11 | Oscar Gómez Cruz | Agencias
El directivo considera que el próximo año será decisivo para definir el futuro de la inteligencia artificial y pide a la industria tecnológica replantear su rumbo antes de que los sistemas puedan evolucionar más allá de la capacidad humana para supervisarlos.
Alexandr Wang, jefe de Inteligencia Artificial de Meta, compartió un artículo en su cuenta de X en el que lanzó una advertencia sobre los posibles riesgos del avance de la superinteligencia artificial.
En su publicación, señaló que la humanidad atraviesa un momento decisivo y advirtió sobre el riesgo de perder el control ante este tipo de tecnología.
“La superinteligencia está llegando. La forma en que actúe la humanidad durante el próximo año tendrá enormes consecuencias sobre el mundo futuro en el que viviremos”, se lee al inicio del texto.
¿Por qué Alexandr Wang considera que la superinteligencia está cada vez más cerca?
Para explicar su advertencia, Wang tomó como referencia la hipótesis de Riemann, uno de los problemas matemáticos más complejos, cuya demostración consideró una señal del cambio que podría representar la Inteligencia Artificial.
El directivo, quien señaló que dedicó gran parte de su vida a las matemáticas y la ciencia, comparó la dificultad intelectual de este problema con algunos de los mayores logros de la humanidad, incluso con el desarrollo de la bomba atómica.
También recordó que, en diciembre de 2024, con la llegada del modelo o3, los sistemas de IA comenzaron a resolver con éxito problemas del examen AIME, una competencia matemática dirigida a estudiantes.
A partir de ese avance, explicó que los modelos han superado distintas limitaciones y han desarrollado capacidades importantes en programación, ciberseguridad y ejecución autónoma de tareas.
De acuerdo con Wang, las principales barreras para que la IA supere ampliamente las capacidades humanas ya no estarían relacionadas con su inteligencia, sino con el conocimiento especializado, la infraestructura técnica y la experimentación.
Por ello, consideró que esta tecnología podría convertirse en un motor de progreso en prácticamente todas las disciplinas, desde la investigación científica y la biología hasta la economía.
“Esto significa que es probable que la IA se convierta en el mayor motor de progreso en casi todas las disciplinas, superando por mucho a los mejores humanos“, escribió.
¿Qué pasaría si la inteligencia artificial comienza a mejorarse por sí misma?
Uno de los escenarios que más preocupa al jefe de IA de Meta es que los sistemas alcancen la capacidad de automatizar la investigación sobre inteligencia artificial y comiencen a perfeccionarse sin depender directamente de las personas.
Alexandr Wang consideró que este proceso podría acelerar los avances tecnológicos a un ritmo que rebase la capacidad humana para comprenderlos y supervisarlos. Además, señaló que la IA podría impulsar investigaciones en campos como la biología, el desarrollo de armamento y la economía.
Ante esa posibilidad, advirtió sobre las dificultades que enfrentaría la humanidad para conservar el control frente a un proceso de automejora recursiva sin restricciones o ante una superinteligencia miles de veces más capaz que las personas.
“Es difícil imaginar un mundo en el que la humanidad pueda mantener el control sobre una automejora recursiva totalmente desenfrenada. Es igualmente difícil imaginar un mundo en el que la humanidad mantenga el control frente a una superinteligencia que sea mil veces más inteligente y capaz que los humanos en todos los ámbitos“, señaló.
Alexandr Wang pide priorizar la seguridad y el control de la IA
Ante estos posibles escenarios, Wang sostuvo que la industria tecnológica no debe concentrarse únicamente en desarrollar sistemas con mayores capacidades. También consideró necesario trabajar en su seguridad, alineación y protección.
El directivo cuestionó que dentro de la industria se asuma que la llegada de la Superinteligencia Artificial es inevitable y que el único desafío consiste en conseguir que sea segura.
En su opinión, la sociedad no debería conformarse con ceder sus decisiones a estos sistemas, sino participar en la construcción de un futuro en el que la tecnología fortalezca las capacidades de las personas.
“Deberíamos esforzarnos por construir una tecnología que ofrezca un futuro positivo para la humanidad, donde todos los seres humanos tengan mayor capacidad de decisión y empoderamiento“, concluyó.
Alexandr Wang afirmó que alcanzar ese objetivo es posible, aunque requeriría que la industria tecnológica tome medidas distintas al rumbo que sigue actualmente.
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