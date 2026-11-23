El caso no ha avanzado por falta de notificación. Foto: AFP

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) respondió nuevamente a los señalamientos de Vadhir Derbez sobre la investigación que enfrenta por el presunto delito de violación y aseguró que cuenta con elementos de prueba para continuar el procedimiento, aunque aclaró que éstos no representan una declaración de culpabilidad contra el actor.

Asimismo, aseguró que los abogados que han hablado públicamente en representación de Vadhir Derbez no están acreditados dentro de la carpeta de investigación que se sigue contra el actor por el presunto delito de violación.

Fiscalía revela que abogados de Vadhir Derbez no están acreditados y niega fabricación de delitos

#AlAire en #PorLaMañana Michelle Marisol Flores Ayala, fiscal de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía de la Ciudad de México. Responde a la entrevista de Vadhir Derbez y su abogado sobre la investigación en su contra por el delito de violación.https://t.co/950lc7bHsW — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 23, 2026

Michelle Marisol Flores, fiscal de Investigación de Delitos Sexuales confirmó esta mañana en entrevista con Ciro Gómez Leyva que tanto Enrique González Casanova como Damián Martínez Juárez, quienes se han presentado a medios de comunicación en representación del actor, no están acreditados en la carpeta de investigación por el delito de violación.

“Los abogados que acompañan a Derbez no están acreditados”. Michelle Marisol Flores, fiscal de Investigación de Delitos Sexuales

La fiscal explicó que la falta de acreditación de los abogados dentro de la carpeta es una de las razones por las que la Fiscalía ha buscado a Vadhir Derbez y a sus representantes. Detalló que han acudido a los domicilios del actor y a las oficinas del despacho que él señaló para recibir notificaciones.

Además, indicó que el actor debe presentarse personalmente ante las autoridades para aportar los elementos que ha mencionado públicamente y continuar con las diligencias de la investigación.

Cabe destacar que si bien los litigantes no se encuentran acreditados dentro de esta investigación, podrían estarlo en otra carpeta que tenga abierta Vadhir Derbéz; sin embargo, sus acciones no surten efectos durante la presente investigación el delito de violación, al menos que el actor los acredite.

Vadhir Derbez enfrenta dos acusaciones por agresión sexual. Foto: AFP

La fiscal Michelle Marisol Flores también confirmó que continúa abierta una carpeta de investigación por el presunto delito de violación y aseguró que las autoridades cuentan con elementos de prueba suficientes para llevar el caso ante un juez de control.

“Nosotros consideramos que tenemos los elementos suficientes de prueba, esos datos de prueba entendemos que no son suficientes para referir la culpabilidad, sin embargo, contamos con los elementos suficientes para haber acudido a un juez de control”. Michelle Marisol Flores, fiscal de Investigación de Delitos Sexuales

La funcionaria rechazó que la investigación esté basada en hechos fabricados o modificados y aseguró que la institución ha trabajado conforme a los estándares legales.

También se refirió al amparo relacionado con la orden de aprehensión contra el actor y aclaró que este recurso no resolvió el fondo del asunto, sino que estableció la insubsistencia de dicha orden.

Sobre este recurso, Flores también destacó que la Fiscalía también acudió a las oficinas del despacho jurídico que Vadhir mencionó en su denuncia por presunta extorsión, con el propósito de localizarlo y realizar las notificaciones correspondientes, sin que hasta el momento se haya presentado ante las autoridades.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre la presunta extorsión?

Respecto a la denuncia de extorsión que Vadhir Derbez ha mencionado públicamente, la fiscal señaló que la institución no cuenta con mayor información sobre los elementos y la cronología que se han difundido en medios de comunicación.

“Muchas de las cuestiones, la cronología, los datos de prueba que se han mencionado mediáticamente no se encuentran en el expediente, por lo que no los contamos en la Fiscalía”. Michelle Marisol Flores, fiscal de Investigación de Delitos Sexuales

Cabe destacar que el pasado viernes 20 de noviembre, la Fiscalía emitió un comunicado en el que precisó que la carpeta de investigación que recibió de la Fiscalía General de la República (FGR) contiene únicamente la denuncia inicial, pues pese a las citaciones realizadas, el actor y sus representantes legales tampoco han comparecido ante el Ministerio Público para aportar los elementos que han referido públicamente.

Entre las pruebas que, según la Fiscalía, podrían contribuir a esclarecer los hechos se encuentran mensajes, registros de llamadas y otros datos relacionados con la denuncia. La institución señaló que continuará con ambas investigaciones bajo los principios de objetividad e imparcialidad.

Finalmente, Michelle Marisol Flores reiteró que la investigación debe realizarse con perspectiva e imparcialidad y negó que las pruebas de la carpeta hayan sido fabricadas; “lo invitamos a que se presente con sus pruebas”, concluyó.

Cabe destacar que las respuestas de la Fiscalía surgieron después de que Vadhir Derbez ofreciera el día de ayer, 20 de noviembre, una entrevista junto con su abogado, Enrique González Casanova, en la que defendió su inocencia ante la denuncia por presunta violación.

Vadhir Derbez habló recientemente sobre las acusaciones que lo rodean

EXCLUSIVA 🟤 "Que salga la verdad y se pueda limpiar mi nombre de alguna manera": Vadhir Derbez (@vadhirderbez) pide que los señalamientos de abuso en su contra se resuelvan ante los juzgados y critica que los medios hayan convertido el caso en un circo.#PorLaMañana con Ciro… pic.twitter.com/TmRHY6jBaB — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 20, 2026

Vadhir Derbez habló el viernes acompañado de su abogado, Enrique González Casanova con el periodista Ciro Gómez Leyva; dentro del espacio, el actor dio su versión de los hechos; asimismo, seguró que la situación lo afecta.

“Me da mucha tristeza (…) sí estoy muy afectado. ¿Para qué les digo que no?”Vadhir Derbez, actor

Derbez dijo haber presentado pruebas de su inocencia en los juzgados; sin embargo, denunció que fue presionado para tratar el tema frente a los medios de comunicación. Según el también cantante cuenta con testigos que declararon a favor de su inocencia, pero reiteró que le duele haber sido presionado para tener que dar su versión en medios de comunicación.

También acusó a los medios de comunicación de “crear circo” y aseguró que su vida profesional se encuentra “frenada” a partir de la acusación.

Sobre la presunta extorsión denunciada por Vadhir Derbez, su abogado, Enrique González Casanova, aclaró que los señalamientos no están dirigidos contra la joven que lo denunció por violación ni contra las autoridades, sino contra un supuesto grupo criminal con contactos dentro de la Fiscalía.

El actor aseguró que le exigieron 350 mil dólares para evitar que se difundiera la carpeta de investigación relacionada con las acusaciones de violación en su contra.

Horas más tarde de las declaraciones de la Fiscalía y la entrevista, Vadhir Derbez publicó un video en Instagram para responder a los señalamientos en su contra, en este, el actor rechazó que se esté escondiendo y aseguró que ha sido víctima de un intento de extorsión. “Mi silencio no significa que acepte lo que se está diciendo de mí”.

Derbez sostuvo que no vive en el país y que las personas que lo han buscado acudieron a domicilios donde no reside. También cuestionó la difusión de información sobre el caso y consideró que se ha construido un juicio público en su contra sin que exista una sentencia. “Se ha dado un veredicto público como si ya existiera una sentencia, afectando mi nombre, mi carrera, mi futuro y también a mi familia”.

El actor pidió a medios y comunicadores verificar la información antes de difundir señalamientos: “No les pido que dejen de informar, les pido que lo hagan con rigor, con responsabilidad y que permitan que los hechos se esclarezcan dentro del proceso correspondiente”.

Derbez evitó referirse al contenido de la segunda acusación por presunto abuso sexual que dio a conocer el periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez) a principios de noviembre.

“En relación a otro caso del que se ha estado hablando y especulando, no hacemos ningún pronunciamiento pues no he sido notificado de nada y en caso de hacerlo se procederá de acuerdo a la ley”.

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