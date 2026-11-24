Jensen Huang regresó de forma inmediata como presidente, consejero y CEO de Nvidia este lunes en Estados Unidos, apenas 11 días después de su salida. El Consejo de Administración aprobó por unanimidad su reincorporación tras descartar riesgos a la seguridad nacional por su vínculo con Alicia Huang.

Emilio Saldaña “Pizu”, colaborador de Uno TV especializado en tecnología, analizó este movimiento este lunes durante una entrevista con Rocío Ireta y Pablo Valdés en el noticiario “A las nueve en Uno”.

El respaldo político y la polémica con Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la decisión en redes sociales y calificó al directivo como “un patriota y un tesoro nacional”, sumándose al apoyo previo de Elon Musk.

Sin embargo, el retorno desató críticas de la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien cuestionó el silencio de los funcionarios que alertaron sobre posibles riesgos de espionaje.

“Ella exigió: ‘A mí explíquenme cuáles son los funcionarios estadounidenses que proporcionaron información al Consejo, que pidieron avanzar con controles legislativos y que ahora están guardando silencio'”, Emilio Saldaña “Pizu”

El especialista también señaló que los críticos exigen revisar las ganancias bursátiles recientes de Trump, quien compró y vendió acciones de la firma tecnológica días antes del anuncio.

Impacto en los mercados e inteligencia artificial

La noticia generó una reacción positiva inmediata en Wall Street, donde las acciones de Nvidia subieron alrededor de un 30% y el índice NASDAQ avanzó un 6%.

“Hoy nos confirman que Jensen Huang es todo un activo estratégico, no solamente como administrador de la compañía, sino una figura central en términos tecnológicos”. Emilio Saldaña “Pizu”

Saldaña explicó que los mercados descontaban pérdidas multimillonarias tras la salida del fundador, por lo que su retorno estabiliza la industria de semiconductores e inteligencia artificial.

Tres crisis abiertas tras el retorno

El experto advirtió que la empresa enfrenta tres dimensiones críticas: una crisis personal, un conflicto de gobierno corporativo y un debate abierto sobre seguridad nacional.

“Lo extraordinario no es solamente que haya vuelto a dirigir Nvidia 11 días después, es que su retorno quedó públicamente vinculado con una valoración del gobierno estadounidense”, concluyó “Pizu”.

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