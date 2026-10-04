Demetrio Bilbatúa agradece el Ariel de Oro 2026 y recuerda sus más de 75 años en el cine

Demetrio Bilbatúa. Foto: Cuartoscuro.

Demetrio Bilbatúa agradeció el Ariel de Oro 2026 y recordó parte de su trayectoria de más de 75 años en el cine, particularmente su trabajo en el ámbito del cine documental.

Señaló que comenzó su carrera en los Estudios Churubusco y que trabajó con Carlos Sábaz, Fernando Martínez y editores. Explicó que para él, el cine documental representaba “el tratamiento creativo de la realidad”.

El cineasta también habló sobre el papel que tuvo la edición en su trabajo. Explicó que esta actividad fue una de las que más lo motivó, pues la relacionaba con la sintaxis y la gramática aplicadas al cine.

Demetrio Bilbatúa destaca la importancia de la edición

Bilbatúa explicó que la edición le permitía construir secuencias mediante el manejo del tiempo y el espacio, elementos que, según señaló, eran fundamentales en el cine documental.

También recordó que tuvo la posibilidad de contar con facilidades para desarrollar su trabajo y posteriormente formó una productora junto con el periodista Agustín Barrios Gómez.

Además, mencionó su relación laboral con Luis Spota, a quien describió como uno de los referentes de la literatura con los que trabajó.

Bilbatúa recuerda a Luis Buñuel

El ganador del Ariel de Oro 2026 también compartió una anécdota relacionada con Luis Buñuel. Relató que el cineasta español acudía a su casa junto con su hermano Ángel, quien era su hermano mayor, y sus hijos Juan Luis y Rafael.

Bilbatúa recordó que las visitas ocurrían aproximadamente una vez al mes y que durante ellas compartían la comida.

Asimismo, contó que Buñuel le decía que tenía talento, pero que consideraba que estaba dedicándole demasiado al gobierno. Bilbatúa respondió que eso le permitía tenerlo en su casa y mencionó, en tono anecdótico, que así podía ofrecerle sus martinis.

El cineasta vinculó de esta manera el Ariel de Oro 2026 con una trayectoria que, según sus propias palabras, suma más de 75 años de trabajo en el cine.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.