Lluvias torrenciales en Barcelona dejan al menos 2 muertos y un desaparecido

Lluvias e inundaciones en Barcelona. Foto: AFP

Las lluvias torrenciales en Barcelona, España, dejaron al menos dos personas muertas y una desaparecida, mientras las autoridades mantienen la vigilancia por inundaciones y desbordamiento de ríos en otras zonas de Cataluña.

Las precipitaciones comenzaron desde la tarde del sábado y provocaron inundaciones en distintos municipios de la provincia de Barcelona. Tras ello, los servicios de emergencia tuvieron que auxiliar durante la noche a personas que quedaron atrapadas en sus vehículos.

Aunque las lluvias disminuyeron este domingo en Barcelona, la alerta se desplazó hacia la provincia de Girona, donde los ríos Ridaura y Daró se desbordaron y las autoridades pidieron a habitantes de las zonas cercanas permanecer en sus viviendas.

⚠️RISC DE DESBORDAMENT RIU BESÒS



Demanem extremar la precaució a tota la població dels barris de la llera del Besos.



▪️Si us arriba l'aigua, pugeu a plantes superiors dels edificis

▪️Eviteu soterranis i zones baixes

▪️No us apropeu al riu

▪️Truqueu al 112

#EmergènciaPlugesBCN pic.twitter.com/RvlV5eu7Wp — Ajuntament de Barcelona (@bcn_ajuntament) October 4, 2026

Lluvias en Barcelona dejan dos muertos

David Borrell, jefe de los Bomberos de Cataluña, informó que una de las víctimas murió después de que un muro cediera en un camping de Tordera. Mientras tanto, la segunda persona falleció ahogada en un garaje inundado en Montornès del Vallès. Ambos municipios se encuentran en la provincia de Barcelona.

Además, una persona permanece desaparecida, por lo que los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda.

Inundaciones en toda la comarca del Gran Bilbao. Desde las 18h se han recogido cerca de 80litros en Venta Alta o Sondika. Estàn cortados los túneles de la Avanzada y se ha suspendo el servicio de Renfe entre Bilbao y Orduña. pic.twitter.com/Jv1o2Yb5vb — Radio Bilbao (@radiobilbao) October 3, 2026

Protección Civil informó que las lluvias dejaron registros de más de 200 litros por metro cuadrado en distintos puntos de Barcelona.

Girona permanece bajo vigilancia por desbordamiento de ríos

Para este domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) redujo el nivel de alerta en Barcelona de rojo, considerado el máximo, a naranja debido a la disminución de las precipitaciones. Sin embargo, la atención se concentró en Girona, provincia fronteriza con Francia.

Las autoridades enviaron alertas a teléfonos celulares para pedir a la población que permaneciera en casa en las zonas cercanas a los ríos Ridaura y Daró, ante el riesgo de nuevas inundaciones.

El presidente de Cataluña, Salvador Illa, señaló que la situación continuaba siendo complicada y llamó a seguir las recomendaciones oficiales.

Lamento la mort d’una segona persona a conseqüència del temporal. El meu condol a la seva família.



La situació continua sent complicada. Gràcies als @bomberscat, als serveis d’@emergenciescat i a tots els servidors públics que estan treballant sense descans. — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 4, 2026

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió evitar desplazamientos innecesarios y atender las indicaciones de las autoridades.

Las intensas lluvias nos están dejando una situación muy complicada en Catalunya, especialmente en zonas de Barcelona donde dos personas han fallecido a causa del temporal.



Toda mi solidaridad y cariño para sus familias y amigos.



Una vez más, mi agradecimiento a todos los que… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 4, 2026

El temporal también obligó a cancelar actividades públicas en Barcelona. El fenómeno meteorológico, que afecta al este de España, debería comenzar a disminuir este domingo, aunque las autoridades mantienen la vigilancia por posibles inundaciones.

Inundacion dentro de un autobús en Barcelona, por eso se avisa de estos fenómenos y tener la conciencia de que será muy extremo, se sabe que habrá inundaciones.

Estar informado/a si eres de la zona.

Luego están las imprudencias…y no hablo de este vídeo, no se cómo pasó eso. pic.twitter.com/buszqThbLY — FernandoMadrid. (@FernandoMadridd) October 4, 2026

Además, el temporal ya había dejado el sábado otra víctima mortal: una mujer de 102 años en la región de Castilla-La Mancha.

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