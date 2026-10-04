Lluvias torrenciales en Barcelona dejan al menos 2 muertos y un desaparecido
Autoridades extienden la alerta a Girona, donde se prevén lluvias intensas.
Las lluvias torrenciales en Barcelona, España, dejaron al menos dos personas muertas y una desaparecida, mientras las autoridades mantienen la vigilancia por inundaciones y desbordamiento de ríos en otras zonas de Cataluña.
Las precipitaciones comenzaron desde la tarde del sábado y provocaron inundaciones en distintos municipios de la provincia de Barcelona. Tras ello, los servicios de emergencia tuvieron que auxiliar durante la noche a personas que quedaron atrapadas en sus vehículos.
Aunque las lluvias disminuyeron este domingo en Barcelona, la alerta se desplazó hacia la provincia de Girona, donde los ríos Ridaura y Daró se desbordaron y las autoridades pidieron a habitantes de las zonas cercanas permanecer en sus viviendas.
Lluvias en Barcelona dejan dos muertos
David Borrell, jefe de los Bomberos de Cataluña, informó que una de las víctimas murió después de que un muro cediera en un camping de Tordera. Mientras tanto, la segunda persona falleció ahogada en un garaje inundado en Montornès del Vallès. Ambos municipios se encuentran en la provincia de Barcelona.
Además, una persona permanece desaparecida, por lo que los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda.
Protección Civil informó que las lluvias dejaron registros de más de 200 litros por metro cuadrado en distintos puntos de Barcelona.
Girona permanece bajo vigilancia por desbordamiento de ríos
Para este domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) redujo el nivel de alerta en Barcelona de rojo, considerado el máximo, a naranja debido a la disminución de las precipitaciones. Sin embargo, la atención se concentró en Girona, provincia fronteriza con Francia.
Las autoridades enviaron alertas a teléfonos celulares para pedir a la población que permaneciera en casa en las zonas cercanas a los ríos Ridaura y Daró, ante el riesgo de nuevas inundaciones.
El presidente de Cataluña, Salvador Illa, señaló que la situación continuaba siendo complicada y llamó a seguir las recomendaciones oficiales.
Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió evitar desplazamientos innecesarios y atender las indicaciones de las autoridades.
El temporal también obligó a cancelar actividades públicas en Barcelona. El fenómeno meteorológico, que afecta al este de España, debería comenzar a disminuir este domingo, aunque las autoridades mantienen la vigilancia por posibles inundaciones.
Además, el temporal ya había dejado el sábado otra víctima mortal: una mujer de 102 años en la región de Castilla-La Mancha.
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