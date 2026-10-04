SMN prevé lluvias en todo el país este domingo por frente frío y Rachel

Lluvias en todo el país. Foto: Cuartoscuro

Con base en el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este domingo 4 de octubre se prevén lluvias en todos los estados del país.

De acuerdo con lo mencionado, el huracán Rachel seguirá su desplazamiento como categoría 1, originando lluvias. A su vez, el frente frío 1 continuará bajando las temperaturas y provocando precipitaciones.

A su vez, el SMN señaló que las altas temperaturas continuarán en el noroeste del territorio nacional.

¿Dónde lloverá este domingo 4 de octubre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California Sur

Coahuila

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California Sur

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 4 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Campeche y Yucatán

Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Campeche y Yucatán 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo y Puebla

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Oaxaca

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Oaxaca Viento de 40 a 50 km/h : Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Querétaro y Veracruz

: Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Querétaro y Veracruz Oleajes de 3.0 a 4.0 metros de altura : costas de Baja California Sur

: costas de Baja California Sur Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Oaxaca

costa de Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Oaxaca Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Guerrero

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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