SMN prevé lluvias en todo el país este domingo por frente frío y Rachel
El huracán Rachel continuará su desplazamiento como categoría 1, alejándose del país y dejando últimas lluvias.
Con base en el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este domingo 4 de octubre se prevén lluvias en todos los estados del país.
De acuerdo con lo mencionado, el huracán Rachel seguirá su desplazamiento como categoría 1, originando lluvias. A su vez, el frente frío 1 continuará bajando las temperaturas y provocando precipitaciones.
A su vez, el SMN señaló que las altas temperaturas continuarán en el noroeste del territorio nacional.
¿Dónde lloverá este domingo 4 de octubre?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Baja California Sur
- Coahuila
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Campeche
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Sonora
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California Sur
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 4 de octubre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Campeche y Yucatán
- 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo y Puebla
Vientos y oleaje:
- Vientos de 50 a 70 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Oaxaca
- Viento de 40 a 50 km/h: Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Querétaro y Veracruz
- Oleajes de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Baja California Sur
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Oaxaca
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Guerrero
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
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