huracán Rachel regresa a categoría 2; así será el clima este 4 de octubre

En menos de un día, el huracán pasó de categoría 1 a 2. Foto: Reuters.

El huracán Rachel regresó a la categoría 2 y se mantiene cerca de Colima y Baja California Sur para este domingo 4 de octubre. Se esperan lluvias en todo el país.

En un comunicado, la Marina anunció que el ciclón tropical estaba a 285 kilómetros al noroeste de Isla Socorro, en Colima, así como a 449 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, hasta las 03:00 horas de este domingo.

Mantenía un desplazamiento al oeste-noroeste, con una velocidad de 7.4 kilómetros por hora. Asimismo, el ciclón generó vientos sostenidos de 157 kilómetros por hora, con rachas de 194 kilómetros por hora.

El huracán #Rachel aumentó su categoría a 2 y se desplaza hacia el oeste. Actualmente se localiza a 285 km al noroeste de Isla Socorro, Col. y a 449 km al suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S., con vientos de 157 km/h, rachas de 194 km/h y oleaje de 4 a 5 m.



Se esperan lluvias con… pic.twitter.com/eSM7ph02Gf — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 4, 2026

Con estas condiciones, el huracán Rachel aumentó nuevamente a la categoría 2 para este 4 de octubre, lo cual, sucedió a pocas horas de bajar a categoría 1 mientras se alejaba de las costas mexicanas.

Su incremento va de la mano con lluvias, tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado.

Lluvias para hoy

A lo largo del día, se prevén lluvias en todas las entidades del país, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California Sur

Coahuila

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California Sur

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