Huracán Rachel regresa a categoría 2; así será el clima este 4 de octubre

| 08:02 | Bryan Rivera González | unoTV

El ciclón está cerca de Colima y Baja California Sur.
huracán Rachel regresa a categoría 2; así será el clima este 4 de octubre
En menos de un día, el huracán pasó de categoría 1 a 2. Foto: Reuters.

El huracán Rachel regresó a la categoría 2 y se mantiene cerca de Colima y Baja California Sur para este domingo 4 de octubre. Se esperan lluvias en todo el país.

En un comunicado, la Marina anunció que el ciclón tropical estaba a 285 kilómetros al noroeste de Isla Socorro, en Colima, así como a 449 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, hasta las 03:00 horas de este domingo.

Mantenía un desplazamiento al oeste-noroeste, con una velocidad de 7.4 kilómetros por hora. Asimismo, el ciclón generó vientos sostenidos de 157 kilómetros por hora, con rachas de 194 kilómetros por hora.

Con estas condiciones, el huracán Rachel aumentó nuevamente a la categoría 2 para este 4 de octubre, lo cual, sucedió a pocas horas de bajar a categoría 1 mientras se alejaba de las costas mexicanas.

Su incremento va de la mano con lluvias, tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado.

Lluvias para hoy

A lo largo del día, se prevén lluvias en todas las entidades del país, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Baja California Sur
  • Coahuila
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Sonora

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California Sur

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