Hasta 8 mil dólares de ayuda en Nueva York para reparar la calefacción: quiénes pueden recibirla

Nueva York ofrece ayudas para reparar la calefacción | Foto: Shutterstock

Los residentes de Nueva York que sean propietarios de una vivienda y enfrenten problemas con su sistema principal de calefacción pueden solicitar asistencia económica para repararlo o reemplazarlo.

El beneficio, conocido como Heating Equipment Repair and Replacement (HERR), forma parte del programa de asistencia energética HEAP y contempla hasta 4.000 dólares para reparaciones y 8.000 dólares para reemplazos, según el costo real del trabajo.

La ayuda está destinada a hogares que cumplan con los requisitos establecidos por HEAP y que necesiten solucionar problemas con equipos esenciales como hornos, calderas u otros sistemas directamente relacionados con la calefacción principal de la vivienda.

De acuerdo con la información de la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad de Nueva York (OTDA), el programa HERR busca cubrir los costos necesarios para reparar o sustituir el equipo de calefacción principal.

¿Quiénes pueden recibir la ayuda en Nueva York?

Para el programa HERR correspondiente al ciclo 2025-2026, la OTDA estableció que los beneficios estaban dirigidos a propietarios de vivienda de 60 años o más que cumplieran con los requisitos de elegibilidad de HEAP.

Además, el equipo debía estar ubicado en la vivienda que el solicitante posee y utiliza como residencia principal.

La documentación estatal también señala que el sistema de calefacción debe ser evaluado por un proveedor y estar determinado como inoperable o inseguro y necesitar reparación o reemplazo.

En determinadas circunstancias, el programa puede contemplar el reemplazo de un sistema que todavía funciona, pero que representa un perjuicio para la salud de algún integrante del hogar.

En esos casos se requiere documentación médica escrita por un médico, asistente médico o enfermero practicante que explique por qué el sistema existente resulta perjudicial.

Los requisitos específicos pueden cambiar de un año de programa a otro. Por ello, los interesados deben confirmar su elegibilidad y suministrar los documentos requeridos al momento de presentar la solicitud.

¿Cómo solicitar la ayuda de calefacción en Nueva York?

En la ciudad de Nueva York, los propietarios que quieran solicitar el beneficio HERR pueden hacerlo por teléfono, fax o de manera presencial en un HRA Benefits Access Center o en determinados sitios de atención comunitaria.

NYC 311 indica que la línea de la Administración de Recursos Humanos (HRA) es el 718-557-1399. Disponible de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

También es posible enviar la solicitud completa por fax a los números 212-387-1639 o 917-639-2900, de acuerdo con las instrucciones de NYC 311.

Una vez recibida la solicitud, NYC 311 señala que la HRA dispone de 30 días hábiles para tomar una decisión y enviar una notificación al solicitante. El mismo número telefónico puede utilizarse para consultar el estado de la solicitud.

Además de esta asistencia, existen otros recursos para hogares que enfrentan emergencias relacionadas con la calefacción, como una caldera o un horno averiado o una cantidad insuficiente de combustible.

Estas ayudas son independientes de los beneficios regulares de HEAP.

Por tratarse de un programa sujeto a requisitos de elegibilidad y disponibilidad de fondos, las personas interesadas deben comunicarse con HRA o consultar directamente la información oficial de HEAP antes de iniciar el trámite.

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