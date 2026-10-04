Estudiantes de Alabama son arrestados tras amenazar a Trump en redes sociales

Presidente Donald Trump abordando el Air Force One | Foto: AFP

Tres estudiantes de la University of South Alabama fueron arrestados el pasado viernes por presuntamente realizar amenazas contra Donald Trump a través de redes sociales, según informó el FBI en un comunicado oficial.

De acuerdo al informe, las supuestas amenazas tuvieron lugar poco antes de que el presidente estadounidense participara en un mitin político en el campus universitario de Mobile, Alabama.

La operación contó con la participación de varios cuerpos de seguridad. Entre ellos, el Servicio Secreto, la Fiscalía Federal, la policía de la universidad y el Departamento de Policía de Mobile. También se sumaron la Policía de Saraland y el Alabama Fusion Center.

Los detenidos fueron identificados como Amare Jemal Woods, Cameron Lamark Lewis y Kayla Leaann Smith, estudiantes de la Universidad de South Alabama.

Siguiendo los documentos judiciales citados en la información de referencia, las publicaciones que originaron las investigaciones fueron realizadas de manera independiente. Por ende, no forman parte de una acción coordinada entre los tres jóvenes.

¿Qué publicaron los estudiantes sobre Donald Trump?

Las autoridades comenzaron a revisar las publicaciones realizadas en redes sociales en los días previos a la visita de Donald Trump a Mobile, donde tenía previsto participar en un evento político en el Mitchell Center de la universidad.

Según los afidávits presentados ante un tribunal federal, los investigadores atribuyen a Woods, Smith y Lewis publicaciones en redes sociales que consideraron comunicaciones amenazantes contra Donald Trump.

Uno de los estudiantes realizó un comentario en TikTok relacionado con la visita del presidente al campus. En él, escribió: “he gotta die bro” (“él tiene que morir bro”).

Otro publicó mensajes en X que fueron interpretados por los investigadores como una referencia a hechos violentos ocurridos anteriormente en Estados Unidos.

Una tercera estudiante también habría respondido a una publicación de TikTok relacionada con la presencia de Trump en la universidad escribiendo “We only got one chance let’s take it” (“solo tenemos una oportunidad, hay que aprovecharla”).

Las autoridades consideraron que los mensajes constituían comunicaciones amenazantes dirigidas al presidente.

El FBI señaló que las detenciones fueron resultado de sus esfuerzos para identificar y reducir posibles actos de violencia dirigida, amenazas y actividades delictivas contra funcionarios, entidades y operaciones gubernamentales.

Donald Trump mantuvo su mitin en Alabama

Pese a las investigaciones y las detenciones, el evento se realizó según lo previsto en Mobile. La visita del presidente formó parte de su actividad política en Alabama, mientras el estado se prepara para las elecciones de medio término.

La universidad, por su parte, condenó las amenazas dirigidas contra funcionarios electos y otras personas, al tiempo que defendió el derecho a la expresión política.

La institución señaló que existe una diferencia entre ejercer la libertad de expresión y participar en actos de intimidación o conductas consideradas ilegales.

El caso también pone nuevamente bajo atención el alcance que pueden tener las publicaciones realizadas en redes sociales cuando las autoridades consideran que contienen posibles amenazas contra un funcionario federal.

El FBI recordó que las amenazas electrónicas pueden incluir mensajes publicados en redes sociales, correos electrónicos o comunicaciones privadas y que las autoridades investigan aquellas que puedan constituir delitos federales.

Por ahora, los tres estudiantes enfrentan las acusaciones en el sistema judicial federal. Como ocurre con cualquier persona acusada de un delito, deberán ser considerados inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable.

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