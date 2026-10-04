Fuerte incendio en Los Ángeles genera orden de evacuación en zonas cercanas a Santa Clarita

Equipo de bomberos atendiendo el incendio en Bouquet Canyon | Foto: AFP

Un incendio que se desató en el área de Bouquet Canyon, en el condado de Los Ángeles, obligó a las autoridades a emitir órdenes y advertencias de evacuación para distintas zonas cercanas a Santa Clarita.

Desde el primer momento, los equipos de emergencia se abocaron a trabajar para contener las llamas.

El fuego, denominado Bouquet Fire, había alcanzado 1.048 acres hasta la madrugada de este domingo y permanecía con 0% de contención, de acuerdo con la información oficial de CAL FIRE.

El incendio comenzó alrededor de las 3:19 de la tarde del sábado 3 de octubre en las inmediaciones de Bouquet Canyon Road y Quarry Road, dentro del Bosque Nacional Ángeles.

Desde sus primeras horas, las autoridades reportaron que las llamas avanzaban rápidamente y representaban una amenaza para estructuras y líneas eléctricas.

CAL FIRE informó que las órdenes de evacuación se emiten cuando la amenaza representa un riesgo inmediato para la vida, por lo que obliga a las personas ubicadas en esas áreas a salir de inmediato.

Incendio en Los Ángeles mantiene órdenes de evacuación

De acuerdo con la actualización más reciente de las autoridades, las órdenes de evacuación corresponden a las zonas LAC-E018, LAC-E030-B y LAC-E031-A.

Además, permanecen vigentes advertencias de evacuación para las áreas identificadas como LAC-E016, LAC-E017, LAC-E019, LAC-E020, LAC-E021, LAC-E029, LAC-E030-A y LAC-E031-B.

Mientras una orden significa que existe una amenaza inmediata y que los residentes deben abandonar el área, una advertencia indica que existe un peligro potencial para la vida o las propiedades y deben considerar evacuar de inmediato.

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El crecimiento del fuego fue considerable durante las primeras horas. CAL FIRE reportó que el incendio pasó de aproximadamente 20 acres poco después de su inicio a 100 acres cerca de las 4:00 de la tarde.

Posteriormente, el área afectada aumentó a 709,7 acres, luego a 843 acres y alcanzó 1.000 acres alrededor de las 7:00 de la noche.

Para las 10:52 de la noche, el fuego había llegado a 1.048 acres, sin que se reportara porcentaje de contención. La causa del incendio continúa bajo investigación.

¿Dónde pueden acudir las personas evacuadas por el incendio?

Las autoridades habilitaron un refugio para las personas que necesiten abandonar sus viviendas o propiedades debido al avance del fuego.

El centro de evacuación se encuentra en Castaic Sports Complex, ubicado en 31230 Castaic Road, en Castaic, California.

Asimismo, Bouquet Canyon Road permanece cerrada a la altura de Vasquez Canyon Road, según la información oficial disponible sobre el incidente.

Hasta la actualización emitida durante la madrugada del domingo, el Bouquet Fire continuaba activo y bajo jurisdicción del Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS) en el Bosque Nacional Ángeles.

CAL FIRE que la información sobre el incendio puede cambiar conforme avancen las labores de emergencia.

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