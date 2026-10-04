Ucrania y Rusia tendrán conversaciones en octubre para discutir el fin de la guerra

Volodímir Zelenski dijo que podrían reunirse en Emiratos Árabes.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, indicó que Estados Unidos quiere organizar un nuevo ciclo de conversaciones trilaterales con Rusia en este mes de octubre para lograr el fin de la guerra.

En rueda de prensa, el mandatario indicó que habló con los negociadores estadounidenses el pasado 3 de octubre.

“La parte estadounidense se encuentra actualmente en contacto con Ucrania y Rusia y propone organizar, de una forma u otra, una reunión a nivel técnico, en formato trilateral, para finales de octubre”, declaró.

Volodímir Zelenski confirmó a los negociadores “que nuestra parte está dispuesta a respaldar este calendario”.

El presidente de Ucrania no dijo dónde se realizarían estas conversaciones con Rusia en octubre. Solo subrayó que están abiertos “a los Emiratos o a cualquier otro país que proponga la parte estadounidense“. Y es que, Emiratos Árabes Unidos acogió anteriores conversaciones para terminar el conflicto armado.

Rusia está dispuesta a dialogar

En septiembre, Rusia mencionó la posibilidad de celebrar estas conversaciones con Ucrania y Estados Unidos para octubre.

“No descartamos esa posibilidad; estamos hablando de un futuro previsible”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, según las agencias de noticias rusas.

El Kremlin y Kiev no han logrado avances para finalizar la guerra en las negociaciones pasadas, principalmente por la resistencia de rusia a las condiciones ucranianas.

Desde el inicio de la guerra, en 2022, Washington hizo esfuerzos para lograr un acuerdo de paz con Joe Biden pero se estancaron con el conflicto iniciado por Donald Trump en Medio Oriente, en febrero de este 2026.

Ucrania acusa a Rusia de intensificar sus ataques aéreos en todo el país, en un contexto donde Kiev carece de misiles interceptores Patriot para frenar la ofensiva.

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