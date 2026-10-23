Guadalupe Taddei: ¿qué empresas contrató el INE y por cuánto dinero?

Guadalupe Taddei llegó al INE en abril de 2023 con un proveedor en la maleta. José Alfredo Hernández Casillas ya le había vendido material electoral por 46 millones de pesos en Sonora, cuando ella presidía el instituto estatal. Desde 2023, la UIF investiga a siete empresas de los hermanos Hernández Casillas por simulación de competencia y facturación falsa. El INE las siguió contratando. Los números están en el expediente: 197 millones de pesos por adjudicación directa para la elección judicial… mil 173 millones por la credencial para votar.



El desorden no es solo externo. Taddei se atribuyó la facultad de nombrar titulares de área sin pasar por el consejo general. Los consejeros la llamaron la reforma de los superpoderes. Un exrepresentante del consorcio proveedor terminó como director de administración… y su chofer cobró 70 mil pesos al mes como líder de proyecto.



La respuesta de Taddei llegó el miércoles. Negó tener empresas favoritas y prometió auditorías, pero no explicó su relación con Hernández Casillas.



Taddei dice que no hay favoritos, pero mientras no aclare los contratos, los nombramientos y sus vínculos con los proveedores, cada salida del laberinto conducirá a la sospecha.

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