Dan de alta a maestro herido tras ataque en secundaria de Torreón; comunidad comienza proceso emocional

Ataque en Torreón. Foto: Cuartoscuro

El profesor Ricardo Quintanar, herido durante el ataque ocurrido el 1 de octubre en una secundaria de Torreón, Coahuila, recibió el alta médica después de permanecer más de 15 días en terapia intensiva. Ahora continuará su recuperación en casa, mientras la comunidad escolar recibe acompañamiento psicológico y emocional para afrontar las consecuencias de la agresión.

El ataque ocurrió en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión, en la región de La Laguna. La agresión provocó la muerte de la subdirectora Nedi Edith Nevárez González y dejó cuatro personas lesionadas.

Entre los heridos se encontraban Quintanar, el director del plantel, un estudiante de 13 años y una joven lesionada en las inmediaciones de la escuela.

Comunidad escolar recibe atención psicológica tras ataque en Torreón

Después de su estancia en terapia intensiva, el profesor fue trasladado a hospitalización general, donde permaneció cuatro días antes de recibir el alta. Con su salida, tres de las cuatro personas lesionadas ya abandonaron el hospital.

El proceso de recuperación del docente también contempla atención psicológica y emocional. Mientras tanto, las autoridades educativas y de salud trabajan para acompañar a estudiantes, profesores y personal administrativo afectados por lo ocurrido.

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza, explicó que se mantiene una agenda de trabajo con la comunidad escolar y las familias para fortalecer su salud mental y facilitar el regreso a las actividades académicas.

Estamos ahí en una agenda de trabajo muy cercana con la comunidad educativa, con los padres de familia, con las mamás, papás, alumnas y alumnos.

Escuela permanece cerrada mientras avanza el acompañamiento

La Secundaria General Número 13 continúa cerrada mientras se desarrollan las acciones de atención a la comunidad educativa. La Secretaría de Educación trabaja en un esquema que permita la reincorporación de alumnos, docentes y trabajadores administrativos de manera gradual.

Según información oficial, cerca de 200 integrantes de la comunidad escolar han recibido atención psicológica especializada, mediante la colaboración de autoridades educativas, personal de salud y programas de acompañamiento emocional.

Por estos hechos, dos hermanos conocidos en la región como “Los Cuates” fueron detenidos y vinculados a proceso. Las autoridades mantienen las acciones correspondientes al caso, mientras la comunidad educativa comienza un proceso de recuperación emocional tras la agresión.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.