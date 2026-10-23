Detienen a Orlando “N”, presunto líder de “Las Ranas”, y a 3 personas más en Sinaloa

Capturados. Foto: Defensa

Orlando “N”, alias “El Coco Ranas”, señalado como jefe de la célula delictiva “Los Ranas”, fue detenido junto con otras tres personas durante un operativo coordinado en Culiacán, Sinaloa, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). De acuerdo con la dependencia, el hombre es identificado como presunto generador de violencia en la zona norte de la capital sinaloense.

La detención se realizó el 21 de octubre en la colonia Lomas del Sol, como resultado de trabajos de inteligencia militar y de la colaboración entre elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

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Se informa que en una operación coordinada fue detenido Orlando N (a) "El Coco Ranas", jefe de la célula delictiva "Los Ranas", afín al "Cartel del Pacífico".



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¿Quién es “El Coco Ranas” y de qué se le señala?

Según el comunicado de Defensa, Orlando “N” encabeza la célula criminal “Los Ranas”, afín a la facción de “Los Chapitos”, del Cártel del Pacífico.

La dependencia también lo relaciona con la emboscada contra personal militar ocurrida el 30 de septiembre de 2016, en la que cinco elementos perdieron la vida y otros diez resultaron heridos.

Aseguran armas y equipo táctico en el operativo

Durante la intervención, las autoridades aseguraron armamento, cartuchos, cargadores y equipo táctico. Tanto los detenidos como los objetos decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán.

Por ahora, la Fiscalía continuará con las investigaciones y las diligencias periciales correspondientes para determinar la situación jurídica de las cuatro personas detenidas.

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