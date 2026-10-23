Juzgadores Federales alertan por Estado de derecho en México y cuestionan reforma judicial

JUFED. Foto ilustrativa: Getty

México descendió cuatro posiciones en el Índice de Estado de derecho 2026, elaborado por el World Justice Project (WJP), al pasar del lugar 121 al 125 de 143 países evaluados. Ante este resultado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) advirtieron sobre el deterioro institucional y sus posibles efectos en la administración de justicia.

Este jueves 22 de octubre, la asociación expresó su preocupación por los resultados del informe internacional. De acuerdo con los datos citados por JUFED, México obtuvo una calificación general de 0.39, un resultado que, a juicio de la organización, refleja problemas persistentes en las instituciones y los contrapesos constitucionales.

México retrocede en Estado de derecho. ¿Qué está fallando?



El Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project ubica a México en el lugar 125 de 143 países, cuatro posiciones por debajo del año anterior.



Expresamos nuestra preocupación ante estos resultados, que… pic.twitter.com/SIvdL9NPTG — Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) October 22, 2026

JUFED advierte retrocesos en justicia y combate a la corrupción

La asociación señaló que los indicadores del WJP muestran dificultades en áreas como justicia criminal, ausencia de corrupción, orden y seguridad, y restricciones a los poderes de gobierno.

JUFED también cuestionó los resultados de la reforma judicial. Sostuvo que la elección de personas juzgadoras no ha generado las mejoras que, según la organización, se esperaban en esos rubros.

Asimismo, el organismo consideró que una transformación de fondo requiere cambios que vayan más allá de la selección de jueces y magistrados. En particular, destacó la necesidad de fortalecer las fiscalías, las defensorías públicas y los servicios periciales, instituciones que, según lo mencionado, no fueron incluidas en una reforma integral del sistema de justicia.

Asociación pide fortalecer la independencia judicial

Ante este panorama, JUFED afirmó que garantizar un Estado de derecho sólido requiere “preservar la independencia de las personas juzgadoras y reforzar las instituciones que intervienen en las distintas etapas de la justicia”.

Por último, la asociación sostuvo que las debilidades institucionales no son un problema temporal. No obstante, dijeron, reflejan un desgaste prolongado de los mecanismos de control constitucional.

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