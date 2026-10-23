Modalidad 40 del IMSS: ¿qué cambia en las pensiones y a quién afecta?

El IMSS endureció las reglas de la modalidad 40 sin tocar la ley. Lo hizo por acuerdo del consejo técnico, vigente desde este jueves… sin congreso y sin consulta a los asegurados…

Las nuevas incorporaciones quedan topadas al último salario registrado más una UMA. Se acaba el pago retroactivo; el trámite será solo digital. Los ya inscritos conservan sus condiciones hasta que venza su contrato; después, reglas nuevas…

El Gobierno habla de fraude. Claudia Sheinbaum mencionó “cientos de miles de millones de pesos”, sin una cifra ni un expediente.

La mecánica está en la ley del 73. La pensión se calcula con el promedio de los últimos cinco años. Bastaba cotizar con 25 UMAS, unos 12 mil 700 pesos al mes, para retirarse con 60 u 80 mil pesos vitalicios. Eso no era fraude… era la ley.



En el Senado, PRI y Movimiento Ciudadano hablan de albazo, controversia constitucional y amparos. La oposición no demostró ilegalidad. El Gobierno tampoco justificó la urgencia.



Un derecho construido con años de cotizaciones se redujo de un plumazo. El fraude fue el pretexto; el pasivo fue la causa. No cambiaron la ley… cambiaron el retiro de miles de trabajadores.

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