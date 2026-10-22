¡Hasta 4 °C! Activan alerta por frío en seis alcaldías de CDMX

Las autoridades emitieron recomendaciones. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) advirtió que seis alcaldías de la Ciudad de México sufrirán un descenso de temperaturas durante la madrugada del viernes 23 de octubre, por lo que activó la Alerta Amarilla para que los ciudadanos extremen precauciones.

El pronóstico señala que el termómetro marcará de 4 a 6°C en las zonas altas de las demarcaciones, por lo que emitió una serie de recomendaciones y exhortó a la gente a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

¿Cuáles son las alcaldías en las que se activó la alerta por frío?

De acuerdo con la dependencia capitalina, la Alerta Amarilla fue activada para las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

El periodo en el que se mantendrá la medida precautoria será de las 2:00 a las 8:00 del viernes 23 de octubre.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del viernes 23/10/2026, en zonas altas de las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Atiende las recomendaciones y… pic.twitter.com/LYCLc8Kx00 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 22, 2026

¿Cuáles son las recomendaciones ante el pronóstico de bajas temperaturas?

La SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para que los capitalinos las tomen en cuenta para cuidar de su salud:

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca

Evitar cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C

¿Cuál es el pronóstico del clima para la CDMX el viernes 23 de octubre?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el viernes 23 de octubre se espera ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas de la Ciudad de México. Durante la tarde, ambiente templado y sin lluvias.

Temperatura máxima estimada para la Ciudad de México: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima estimada para la Ciudad de México: 12 a 14 °C.

Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cuál es el pronóstico del clima para México el viernes 23 de octubre?

El SMN informó que el frente frío número 3 provocará lluvias fuertes a muy fuertes y rachas de viento en el norte de México, con posibilidad de aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir durante la noche y madrugada del sábado.

También se prevén lluvias en gran parte del país, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Asimismo, indicó que la masa de aire frío asociada al frente 2 mantendrá bajas temperaturas en distintas regiones, mientras que el ciclón tropical Vance ocasionará vientos y oleaje elevado frente a las costas de Guerrero.

El pronóstico de lluvias, viento, oleaje y temperaturas en cada estado será el siguiente:

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