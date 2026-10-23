EE. UU. acusa formalmente a Iván “N”; enfrenta cargos por narcotráfico y posesión de armas

Iván “N”. Foto: SEMAR.

Iván Cazarín Molina, alias “Comandante Cromo”, de 42 años, fue acusado formalmente en Estados Unidos por presunta conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a ese país, así como por delitos relacionados con armas de fuego. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este jueves 22 de octubre que un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó los cargos.

De acuerdo con documentos judiciales citados por las autoridades estadounidenses, Iván “N” es señalado como comandante regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz. La acusación abarca presuntas actividades de narcotráfico entre 2005 y 2025.

“Comandante Cromo” enfrenta cargos por cocaína, metanfetamina y armas

Según el comunicado oficial, está acusado de conspirar para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina, con la finalidad de introducir esas drogas a Estados Unidos. También enfrenta un cargo por usar, portar, exhibir y disparar un arma de fuego en relación con la presunta conspiración de narcotráfico.

Iván “N” fue detenido el 14 de octubre en Jalisco, México. Si es declarado culpable de los delitos imputados, podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, mantenemos un trabajo permanente de inteligencia, investigación y coordinación para combatir a los grupos criminales que generan violencia en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec.… pic.twitter.com/W4h0ZsLrxt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 14, 2026

El fiscal general adjunto de la División Penal, A. Tysen Duva, afirmó que los cargos forman parte de los esfuerzos del Departamento de Justicia para procesar a dirigentes de cárteles y organizaciones criminales transnacionales.

La acusación formal presentada hoy contra Iván Cazarín Molina, líder regional del CJNG, envía un mensaje claro: el Departamento de Justicia encontrará a todos los líderes y comandantes de los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales, y los procesará por la destrucción que causan en nuestras comunidades mediante el narcotráfico y la violencia”,.

Por su parte, el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, señaló que Cazarín Molina presuntamente habría contribuido durante dos décadas a las operaciones de narcotráfico del CJNG.

Durante dos décadas, Iván Cazarín Molina presuntamente ayudó a impulsar las operaciones de narcotráfico del CJNG utilizando la intimidación y la violencia para proteger su organización criminal.

Estados Unidos señala al CJNG como organización terrorista extranjera

La investigación está a cargo de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles. El procesamiento corresponde a fiscales de la División Penal del Departamento de Justicia.

Por ahora, como informaron las autoridades estadounidenses, Iván “N” podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión y una pena máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

Por último, el Departamento de Justicia recordó que, el 20 de febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense designó al CJNG como organización terrorista extranjera.

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