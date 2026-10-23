Alcalde de Escuinapa pide limitar salidas y plantea retomar clases virtuales ante ola de violencia

Víctor Manuel Díaz, alcalde de Escuinapa. Foto: Uno TV

El alcalde de Escuinapa, Sinaloa, Víctor Manuel Díaz Simental, exhortó a la población a reducir sus desplazamientos y salir únicamente para realizar actividades esenciales, ante la preocupación por los hechos de violencia en el municipio. También planteó la posibilidad de retomar temporalmente las clases virtuales como medida preventiva para proteger a los estudiantes.

El llamado ocurre después de un ataque armado contra una unidad de transporte público en la que viajaban alumnos de secundaria. Durante la agresión, los menores tuvieron que resguardarse en el piso del vehículo para evitar ser alcanzados por las balas, mientras que el conductor resultó lesionado.

Clases en línea en Escuinapa siguen como propuesta

Díaz Simental señaló que podría analizarse un esquema de educación a distancia, similar al que se implementó durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, aclaró que la decisión tendría que revisarse y acordarse con las autoridades educativas y el Gobierno de Sinaloa.

La propuesta busca prevenir riesgos para niñas, niños y adolescentes, en especial durante sus traslados a los planteles educativos, en un contexto que ha generado preocupación entre las familias del municipio.

Alcalde pide precaución ante la violencia en Sinaloa

El presidente municipal reconoció el cansancio y la inquietud de la población ante los hechos violentos. Durante sus declaraciones, cuestionó la situación de seguridad y pidió que se respete a la población civil.

El alcalde también informó que mantiene comunicación con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y señaló que continúan los operativos de vigilancia de fuerzas federales, estatales y municipales.

Hay rondines de la Federación, del Estado, del municipio, pero bueno, esperemos que de un momento a otro empiece a declinar esta ola delictiva.

Pese a recomendar que las personas reduzcan sus salidas, el alcalde destacó la importancia de respaldar al comercio local, debido a que numerosos negocios forman parte de la actividad económica de Escuinapa.

Por ahora, las autoridades educativas y el Gobierno estatal deberán evaluar cualquier posible cambio en la modalidad escolar. Mientras tanto, el llamado municipal se centra en extremar precauciones y limitar los traslados a actividades indispensables.

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