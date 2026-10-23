Libra agresor de recepcionista tentativa de feminicidio; lo vinculan por lesiones dolosas

Jorge Octavio “N”, recepcionista de hotel de Santa Fe. Foto: FGJCDMX

Unjuez de control de la Ciudad de México negó la solicitud para vincular a proceso a Jorge Octavio “N”por el delito de tentativa de feminicidio contra una recepcionista en el hotel Park Life Paradox de Santa Fe el pasado 29 de junio.

De feminicidio en grado de tentativa a lesiones

Tras una audiencia celebrada en tribunales de la colonia Doctores el juzgador vínculo al acusado por lesiones dolosas calificadas, descartando los señalamientos de feminicidio en grado de tentativa.

“Se reclasificó el delito a lesiones agravadas, obviamente ya el feminicidio ya no está en procedimiento porque no se daban los elementos de feminicidio. Fue una resolución conforme a derecho, el tribunal respetó los derechos humanos de nuestro ofendido y se actuó conforme a derecho”, Miguel Ángel Meneses, abogado del agresor

Por su parte, al término de la audiencia Édgar Adaya, el abogado de la víctima, señaló que la decisión del juez se tomó a pesar de que presentaron videos que demuestran la golpiza que recibió su cliente. Y señaló que analizan presentar una impugnación.

“No estamos a gusto, insisto, nosotros como asesoría jurídica respaldamos una hipótesis, que en este caso es la misma de la Fiscalía de feminicidio en grado de tentativa, bajo diversa situación nosotros establecimos que argumentamos, sostuvimos que habían datos de antecedentes violentos en contra de la víctima en su entorno laboral, esta es la hipótesis que nosotros sostuvimos; sin embargo, para el juez esto no fue suficiente y solicitó una prueba más contundente”, Édgar Adaya, abogado de la víctima

Agresor permanecerá en prisión

El abogado defensor, explicó que el agresor permanecerá en prisión preventiva oficiosa, y que el juez estableció un lapso de dos meses de investigación complementaria.

Por su parte, la defensa del acusado adelantó que buscará que el juez cambie la medida cautelar de prisión oficiosa a una que pueda cumplirse en domicilio o con un brazalete.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.