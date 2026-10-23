Secretaria de Bienestar reta a demostrar que los Servidores de la Nación condicionan apoyos sociales a cambio de votar por Morena

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, retó a demostrar que los Servidores de la Nación condicionan la entrega de programas sociales a cambio de votar por Morena, de cara a las elecciones de 2027. La funcionaria aseguró que los apoyos son un derecho y negó que se exija respaldo a algún partido político para recibirlos.

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Ramírez respondió a los cuestionamientos de legisladores de oposición sobre el posible uso electoral de la estructura de la Secretaría de Bienestar y el crecimiento del presupuesto destinado a los servidores públicos que operan los programas sociales.

Nunca les hemos dicho que tienen que votar por, en este caso, Morena o por cualquier partido para poder tener derecho.

Oposición cuestiona presupuesto de los Servidores de la Nación

El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, preguntó qué garantías existen para evitar que la dependencia intervenga en las elecciones de 2027 mediante la estructura de los Servidores de la Nación.

El legislador presentó cifras sobre el presupuesto de la Coordinación de Delegaciones del Bienestar, área a la que pertenecen estos trabajadores. Según los datos expuestos, los recursos pasaron de 24.8 millones de pesos en 2019 a 4 mil 142 millones en 2026. Para 2027, la cifra proyectada asciende a 4 mil 900 millones de pesos, de acuerdo con la información presentada por el diputado.

Téllez también señaló que, desde 2024, la Secretaría Anticorrupción ha sancionado a 4 mil 193 servidores públicos de Bienestar y que la Fiscalía General de la República tiene 517 denuncias relacionadas con la dependencia.

Al responder sobre observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, Ramírez afirmó que los montos pendientes de aclaración no eran significativos. Mencionó seis acciones por cinco millones de pesos y aseguró que ya se habían solventado 1.5 millones.

Seis acciones por cinco millones de pesos, de los cuales ya hemos subsanado 1.5 millones, lo que representa menos del punto cero, cero uno por ciento del presupuesto.

Bienestar defiende revisión de la Pensión para Adultos Mayores

Durante la comparecencia, el diputado panista Roberto Sosa Pichardo cuestionó los mecanismos para evitar que personas fallecidas aparezcan en el padrón de beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores.

Si antes se decía que hasta los muertos votaban, ahora se puede decir que además de que votan, cobran su programa social.

La secretaria respondió que, antes de cada fecha de pago, la dependencia verifica la información con el Registro Nacional de Población (Renapo). Aseguró que existe una revisión permanente para evitar apoyos duplicados y que las personas fallecidas de las que tienen registro no reciban recursos.

Ramírez también informó que 42.8 millones de personas reciben actualmente algún programa del Bienestar, para lo cual se destina más de un billón de pesos.

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