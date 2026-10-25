Papa León XIV expresa preocupación por situación humanitaria en Yemen y pide paz

Papa León XIV. Foto: AFP.

El Papa León XIV expresó este domingo su preocupación por la situación humanitaria en Yemen, particularmente en la ciudad de Taiz, donde la población enfrenta falta de alimentos, agua y atención médica.

Sigo con preocupación la grave situación humanitaria en Yemen, particularmente en la ciudad de Taiz, donde la población sufre a causa de la falta de alimentos, de agua y de atención médica. Dirijo un llamamiento urgente para que cesen las hostilidades y se garantice al pueblo… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 25, 2026

A través de una publicación en X, el pontífice hizo un llamado para que terminen las hostilidades y se garantice que el pueblo yemenita pueda vivir en paz.

“Dirijo un llamamiento urgente para que cesen las hostilidades”, señaló el Papa León XIV en su mensaje, en el que también pidió condiciones de paz para los pueblos de la región.

Papa León XIV señala situación humanitaria en Taiz

El mensaje del Papa León XIV se centró en las condiciones que enfrenta la población de Taiz, ciudad de Yemen en la que, de acuerdo con lo señalado por el pontífice, existen dificultades para acceder a recursos básicos.

Entre las necesidades mencionadas se encuentran:

Falta de alimentos

Falta de agua

Falta de atención médica

El pontífice indicó que mantiene su preocupación por la situación de la población yemenita, particularmente por quienes enfrentan estas carencias en Taiz.

Yemen: Taiz queda aislada y más de 800 mil personas pierden acceso a la ayuda humanitaria

Las agencias humanitarias de la ONU advirtieron sobre el deterioro de la situación en Taiz, Yemen, donde los combates y el cierre de carreteras impiden la entrada de ayuda. Más de 800 mil personas han quedado desconectadas de la asistencia, informó el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

La falta de suministros también afecta el acceso al agua. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), la producción de agua en la ciudad cayó aproximadamente a la mitad y el costo del agua transportada en camiones se triplicó. Además, UNICEF reportó que, de más de 168 mil niños examinados en Taiz durante 2026, más de 52 mil presentaban desnutrición aguda, incluidos más de 11 mil 500 con desnutrición aguda grave.

La agencia dispuso cerca de 8 mil cartones de alimento terapéutico para atender a menores con desnutrición aguda grave. Sin embargo, las restricciones de acceso y las interrupciones en las rutas de suministro dificultan el traslado de ayuda y el acceso de las familias a los tratamientos.

Por otra parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registró aproximadamente 258 mil 679 personas desplazadas entre el 7 de junio y el 19 de octubre de 2026, principalmente en las gobernaciones de Taiz y Lahj. Hasta el 17 de octubre, 3 mil 836 yemeníes habían llegado a Yibuti. Desde agosto, el conflicto había dejado al menos mil 574 personas muertas y 6 mil 939 heridas, según reportes.

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