Elecciones en Bulgaria: guerra entre Ucrania y Rusia divide a votantes

Bulgaria vota para elegir presidente. Foto: AFP

Bulgaria celebra elecciones presidenciales este domingo en medio de la preocupación por la seguridad en el mar Negro y las divisiones internas sobre la guerra en Ucrania y la relación con Rusia. Los comicios enfrentan a la presidenta saliente, Iliana Iotova, partidaria del diálogo con Moscú y contraria al envío de ayuda militar a Kiev, y a su principal rival, Andréi Gyurov, respaldado por la oposición prooccidental.

La votación ocurre después de una serie de ataques contra buques mercantes cerca de la costa búlgara. Según la información difundida sobre el caso, cuatro embarcaciones fueron alcanzadas durante octubre y 21 personas permanecían desaparecidas, una situación que incrementó la preocupación por la seguridad regional en el contexto de la guerra.

Iotova, de 62 años, ha centrado parte de su campaña en la necesidad de poner fin al conflicto armado y se ha presentado como una “presidenta de la paz”. Tras emitir su voto, afirmó que Bulgaria necesita un gobierno capaz de enfrentar la pobreza y las desigualdades entre regiones, además de garantizar paz, estabilidad y seguridad.

Por su parte, Gyurov planteó una visión orientada a la integración europea, con énfasis en la seguridad, los ingresos de la población y el funcionamiento de las instituciones públicas.

Bulgaria vota en medio de tensiones por la guerra en Ucrania

En estos comicios participan 27 fórmulas de candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Si ninguna obtiene más de la mitad de los votos válidos y no se cumple el requisito constitucional de participación, habrá una segunda vuelta el 1 de noviembre.

La presidencia búlgara tiene funciones principalmente ceremoniales, aunque también cuenta con atribuciones como encabezar las Fuerzas Armadas y vetar leyes. Por ello, el resultado se observa como un indicador del rumbo político del país y de sus posturas frente a Rusia, Ucrania y sus aliados occidentales.

La jornada electoral también comenzó con una participación baja. Según la Comisión Electoral Central, a las 11:00 horas, tiempo local, había votado el 5.8% del electorado. Algunos partidos llamaron a boicotear los comicios.

Ataques contra barcos en el mar Negro elevan la preocupación

La seguridad marítima se convirtió en uno de los temas centrales de la campaña luego de que cuatro embarcaciones fueran alcanzadas por ataques con drones cerca de la costa búlgara durante octubre. Los incidentes dejaron decenas de marinos muertos o desaparecidos, de acuerdo con reportes de agencias internacionales.

El primer ministro, Rumen Radev, declaró que los ataques parecían beneficiar los intereses de Rusia. Sin embargo, las autoridades búlgaras han señalado que no existe evidencia que permita atribuir directamente a Moscú la responsabilidad por las agresiones.

Bulgaria pertenece tanto a la Unión Europea como a la OTAN, pero mantiene una sociedad dividida respecto a sus vínculos históricos con Rusia y la respuesta que debe adoptar ante la guerra en Ucrania.

¿Cuándo se conocerá al ganador de las elecciones en Bulgaria?

Los centros de votación tienen previsto cerrar a las 20:00 horas locales, con la posibilidad de ampliar el horario si todavía hay personas esperando para votar.

Si ningún candidato cumple los requisitos para ganar en la primera ronda, las dos fórmulas con más votos se enfrentarán en una segunda vuelta el 1 de noviembre de 2026. En ese escenario, Iotova buscaría convertirse en la primera mujer elegida presidenta de Bulgaria.

El resultado será relevante para conocer el respaldo ciudadano a las distintas posturas sobre la guerra en Ucrania, la seguridad regional y la relación con Moscú, en un país europeo que enfrenta presiones económicas y preocupaciones por la expansión del conflicto hacia el mar Negro.

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