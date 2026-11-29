Autoridades mantienen alerta por bajas temperaturas y lluvias en estos estados
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene el llamado a extremar precauciones ante las bajas temperaturas, lluvias y fuertes rachas de viento previstas en distintas regiones de México, mientras la primera tormenta invernal comienza a debilitarse y el frente frío número 9 ingresa por el norte y noreste del país.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los remanentes de humedad y el descenso de las temperaturas durante las mañanas continuarán afectando algunas regiones de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del territorio nacional.
¿En qué estados se esperan lluvias?
El pronóstico contempla lluvias muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo, mientras que en otras entidades se esperan precipitaciones fuertes y chubascos.
De acuerdo con la información de Protección Civil, las condiciones previstas son las siguientes:
Lluvias muy fuertes:
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias fuertes:
- Guerrero
- Oaxaca
- Puebla
- Tabasco
- Campeche
Chubascos:
- Veracruz
- Chiapas
Recomendaciones de autoridades
Ante las precipitaciones, la CNPC recomendó evitar tirar basura en calles, barrancas y cauces de agua, debido a que los desechos pueden provocar obstrucciones en coladeras y desagües.
También pidió a los automovilistas tomar precauciones mientras llueve, entre ellas:
- Encender las luces del vehículo
- Disminuir la velocidad
- Mantener una distancia adecuada entre automóviles
- Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas
- Buscar un sitio seguro y esperar a que disminuya la intensidad de la lluvia
La dependencia recordó que no se debe intentar atravesar corrientes de agua, debido al riesgo que representan los escurrimientos y las inundaciones.
Alertan por bajas temperaturas y posible caída de nieve
Aunque la primera tormenta invernal comienza a debilitarse, las condiciones meteorológicas todavía pueden favorecer el descenso de temperaturas y la posible caída de nieve o aguanieve en zonas elevadas.
La CNPC señaló que existe probabilidad de estos fenómenos en regiones situadas a más de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar en los estados de:
- Estado de México
- Puebla
- Veracruz
Ante este escenario, recomendó conservar el calor dentro de las viviendas mediante cobijas, cobertores y ropa térmica. También sugirió sellar rendijas en puertas y ventanas para evitar la entrada de corrientes de aire frío.
Para prevenir accidentes e intoxicaciones, Protección Civil pidió privilegiar el uso de calentadores eléctricos en buen estado y evitar encender anafres o braseros dentro de espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.
Asimismo, llamó a extremar precauciones al transitar por carreteras de zonas altas, donde podrían presentarse condiciones que favorezcan la formación de hielo.
En cuanto a las medidas para proteger la salud ante las bajas temperaturas, la dependencia recomendó:
- Abrigarse en capas y utilizar ropa gruesa
- Cubrir boca y nariz al salir de lugares cálidos
- Consumir abundantes líquidos y frutas ricas en vitamina C
- Prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores
- Proteger también a las mascotas de las bajas temperaturas
Evento de Norte provocará rachas de viento de hasta 80 km/h
Otro de los fenómenos que requiere atención es el evento de Norte, que ocasionará rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz.
De acuerdo con el pronóstico, hacia la noche las condiciones de viento también se extenderán al istmo y golfo de Tehuantepec.
Por ello, la CNPC pidió asegurar láminas, tinacos, macetas y otros objetos que se encuentren en azoteas o balcones y que puedan desprenderse por la fuerza del viento.
También recomendó mantenerse alejados de árboles frondosos, muros y anuncios espectaculares que pudieran caer o desprenderse durante las rachas.
La dependencia exhortó a seguir los avisos de las autoridades estatales y municipales de Protección Civil, así como de las capitanías de puerto locales, para conocer las condiciones meteorológicas y atender las indicaciones correspondientes.
La CNPC reiteró que la población debe observar los cambios en su entorno y mantenerse informada a través de canales oficiales ante los posibles efectos del frente frío número 9, las precipitaciones y el descenso de temperaturas.
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