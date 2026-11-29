Bajas temperaturas y lluvias siguen. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene el llamado a extremar precauciones ante las bajas temperaturas, lluvias y fuertes rachas de viento previstas en distintas regiones de México, mientras la primera tormenta invernal comienza a debilitarse y el frente frío número 9 ingresa por el norte y noreste del país.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los remanentes de humedad y el descenso de las temperaturas durante las mañanas continuarán afectando algunas regiones de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del territorio nacional.

¿En qué estados se esperan lluvias?

El pronóstico contempla lluvias muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo, mientras que en otras entidades se esperan precipitaciones fuertes y chubascos.

Este día, la primera tormenta invernal se debilitará ⤵️ a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera 🌬️, ocasionando #Lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo; lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche. pic.twitter.com/DAHec4yvYJ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 29, 2026

De acuerdo con la información de Protección Civil, las condiciones previstas son las siguientes:

Lluvias muy fuertes:

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias fuertes:

Guerrero

Oaxaca

Puebla

Tabasco

Campeche

Chubascos:

Veracruz

Chiapas

Recomendaciones de autoridades

Ante las precipitaciones, la CNPC recomendó evitar tirar basura en calles, barrancas y cauces de agua, debido a que los desechos pueden provocar obstrucciones en coladeras y desagües.

También pidió a los automovilistas tomar precauciones mientras llueve, entre ellas:

Encender las luces del vehículo

Disminuir la velocidad

Mantener una distancia adecuada entre automóviles

Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas

Buscar un sitio seguro y esperar a que disminuya la intensidad de la lluvia

La dependencia recordó que no se debe intentar atravesar corrientes de agua, debido al riesgo que representan los escurrimientos y las inundaciones.

Alertan por bajas temperaturas y posible caída de nieve

Aunque la primera tormenta invernal comienza a debilitarse, las condiciones meteorológicas todavía pueden favorecer el descenso de temperaturas y la posible caída de nieve o aguanieve en zonas elevadas.

La CNPC señaló que existe probabilidad de estos fenómenos en regiones situadas a más de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar en los estados de:

Estado de México

Puebla

Veracruz

Ante este escenario, recomendó conservar el calor dentro de las viviendas mediante cobijas, cobertores y ropa térmica. También sugirió sellar rendijas en puertas y ventanas para evitar la entrada de corrientes de aire frío.

Para prevenir accidentes e intoxicaciones, Protección Civil pidió privilegiar el uso de calentadores eléctricos en buen estado y evitar encender anafres o braseros dentro de espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Asimismo, llamó a extremar precauciones al transitar por carreteras de zonas altas, donde podrían presentarse condiciones que favorezcan la formación de hielo.

En cuanto a las medidas para proteger la salud ante las bajas temperaturas, la dependencia recomendó:

Abrigarse en capas y utilizar ropa gruesa

Cubrir boca y nariz al salir de lugares cálidos

Consumir abundantes líquidos y frutas ricas en vitamina C

Prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores

Proteger también a las mascotas de las bajas temperaturas

Evento de Norte provocará rachas de viento de hasta 80 km/h

Otro de los fenómenos que requiere atención es el evento de Norte, que ocasionará rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

De acuerdo con el pronóstico, hacia la noche las condiciones de viento también se extenderán al istmo y golfo de Tehuantepec.

Por ello, la CNPC pidió asegurar láminas, tinacos, macetas y otros objetos que se encuentren en azoteas o balcones y que puedan desprenderse por la fuerza del viento.

También recomendó mantenerse alejados de árboles frondosos, muros y anuncios espectaculares que pudieran caer o desprenderse durante las rachas.

La dependencia exhortó a seguir los avisos de las autoridades estatales y municipales de Protección Civil, así como de las capitanías de puerto locales, para conocer las condiciones meteorológicas y atender las indicaciones correspondientes.

La CNPC reiteró que la población debe observar los cambios en su entorno y mantenerse informada a través de canales oficiales ante los posibles efectos del frente frío número 9, las precipitaciones y el descenso de temperaturas.

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