Detenidos en operativo en Guadalupe Victoria.

Un operativo de seguridad en Guadalupe Victoria, Puebla, realizado este sábado 28 de noviembre, dejó 17 personas detenidas y cinco agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) lesionados, uno de ellos con pronóstico reservado, luego de la ejecución simultánea de ocho órdenes de cateo.

En el despliegue participaron elementos de la Fiscalía de Puebla, la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Detienen a presunto líder de “Los Negros y Los Sinaloas”

Entre las 17 personas detenidas se encuentra Juan Luis “N”, alias “El Negro”, identificado por las autoridades como objetivo prioritario y presunto líder de la organización delictiva denominada “Los Negros y Los Sinaloas”, relacionada con la distribución de estupefacientes.

De acuerdo con la información proporcionada, las investigaciones y diversas denuncias anónimas permitieron identificar inmuebles presuntamente utilizados para la venta de drogas en el municipio.

Uno de los puntos intervenidos se localiza en la colonia San José, donde, según los reportes, operaba un establecimiento dedicado a esta actividad durante las 24 horas del día.

Cinco agentes de la Fiscalía resultan lesionados

Durante el operativo en Guadalupe Victoria, tres agentes investigadores resultaron heridos por impactos de bala, mientras que otros dos sufrieron lesiones por esquirlas.

La información oficial señala que cuatro de los cinco agentes se encuentran estables, mientras que uno permanece con pronóstico reservado.

Por otra parte, las 17 personas detenidas, entre ellas un menor de edad, quedaron a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para determinar su situación jurídica.

Los inmuebles intervenidos permanecen bajo resguardo, mientras que la Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene abiertas las investigaciones para establecer la posible participación de los detenidos en otras actividades delictivas en la región.

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