Foto ilustrativa: Getty Images.

Las autoridades de Rusia aseguraron el derribo de más de mil drones de Ucrania durante la noche, de los cuales, la mayoría se dirigían para un ataque en la región de Moscú.

El Ministerio de Defensa dijo que sus fuerzas aéreas derribaron mil 17 artefactos aéreos en más de una decena de regiones, incluida Moscú.

Un día antes, el Kremlin aseguró que destruyeron más de mil 200 drones en un ataque nocturno.

Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, afirmó que más de 500 artefactos iban dirigidos hacia la región capitalina de Moscú.

“La mayoría fue neutralizada a la distancia por las fuerzas de defensa aérea del ministerio. Un total de 105 drones fueron destruidos al acercarse a Moscú”, escribió en la plataforma estatal Max.

La guerra entre Rusia y Ucrania

Tanto Ucrania como Rusia han intensificado sus ataques con drones y misiles en los últimos meses. El 20 de noviembre, el Kremlin ejecutó una de sus mayores ofensivas contra Ucrania, al lanzar 110 misiles en al menos dos ciudades, dejando un saldo de ocho personas muertas.

Periodistas de la AFP observaron que muchas personas se refugiaron en las estaciones de metro de Kiev, donde durmieron en colchonetas de yoga, hamacas y tiendas de campaña.

Esta acción fue una represalia de Rusia por el bombardeo del puente de Crimea, perpetrado por Kiev.

Los esfuerzos estadounidenses por mediar en este conflicto no han alcanzado acuerdos, salvo un canje de prisioneros.

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