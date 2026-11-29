Suspenden servicio de agua en Tláhuac, Iztapalapa y Neza por fuga en acueducto
El servicio se restablecerá a partir del martes 1 de diciembre.
Una fuga en el acueducto Ramal Mixquic-Tláhuac, en la Ciudad de México (CDMX) ha provocado la suspensión temporal del servicio de agua potable en Tláhuac, Iztapalapa y Nezahualcóyotl.
El incidente se registró por la tarde del pasado 28 de noviembre en la calle Langosta y avenida La Turba, en la colonia Miguel Hidalgo, en la alcaldía de Tláhuac.
La vialidad quedó inundada de agua que brotaba de un ramal de 1.21 metros de diámetro, correspondiente al acueducto.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició los trabajos de reparación, los cuales durarán aproximadamente 72 horas.
Por ello, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) anunció la suspensión temporal de la operación de los pozos Tecomitl 5 y 6, Tulyehualco 10 y Santa Catarina 3 Profundo para disminuir la distribución del recurso hídrico.
¿Dónde suspenderán el servicio de agua en Tláhuac e Iztapalapa?
Segiagua anunció una disminución en el suministro de agua en las zonas nororiente y norponiente de Tláhuac, así como en la suroriente de Iztapalapa.
El servicio quedará restablecido a partir del martes 1 de diciembre, cuando terminen las labores de reparación.
Segiagua anunció un operativo especial de suministro de pipas de agua potable en la zona afectada. Pueden solicitarse a través de la Línea H20, al *426.
Fuga afecta a Neza
Por su parte, el Ayuntamiento de Neza informó que la fuga afectará al suministro de agua en el municipio, debido a que el acueducto brinda recurso hídrico al municipio. Sin embargo, la administración no informó cuáles son las colonias afectadas.
“Vamos a estar pendientes en estas horas”, comentó el presidente municipal Adolfo Zepeda en un video.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.