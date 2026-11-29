Foto: Getty/Cuartoscuro

Una fuga en el acueducto Ramal Mixquic-Tláhuac, en la Ciudad de México (CDMX) ha provocado la suspensión temporal del servicio de agua potable en Tláhuac, Iztapalapa y Nezahualcóyotl.

El incidente se registró por la tarde del pasado 28 de noviembre en la calle Langosta y avenida La Turba, en la colonia Miguel Hidalgo, en la alcaldía de Tláhuac.

La vialidad quedó inundada de agua que brotaba de un ramal de 1.21 metros de diámetro, correspondiente al acueducto.

MEGA FUGA DE AGUA…



Esta mañana habitantes de la colonia Del Mar en @TlahuacRenace, reportan esta enorme fuga de agua que afecta la circulación de la Av La Turba al cruce con Langosta.



Ya el agua alcanzó algunos domicilios @HalconOnce ⚡️🦅 pic.twitter.com/xOvUtDTjej — Halcon (@HalconOnce) November 28, 2026

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició los trabajos de reparación, los cuales durarán aproximadamente 72 horas.

Por ello, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) anunció la suspensión temporal de la operación de los pozos Tecomitl 5 y 6, Tulyehualco 10 y Santa Catarina 3 Profundo para disminuir la distribución del recurso hídrico.

¿Dónde suspenderán el servicio de agua en Tláhuac e Iztapalapa?

Segiagua anunció una disminución en el suministro de agua en las zonas nororiente y norponiente de Tláhuac, así como en la suroriente de Iztapalapa.

El servicio quedará restablecido a partir del martes 1 de diciembre, cuando terminen las labores de reparación.

Segiagua anunció un operativo especial de suministro de pipas de agua potable en la zona afectada. Pueden solicitarse a través de la Línea H20, al *426.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de @Alc_Iztapalapa y @TlahuacRenace:



👷‍♀️Personal de la Comisión Nacional del Agua @conagua_mx realiza trabajos de reparación a una fuga de agua en el acueducto ubicado en Calle Langosta y Av. La Turba.



🛠️ Se… pic.twitter.com/ZAuHVXrkEz — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) November 28, 2026

Fuga afecta a Neza

Por su parte, el Ayuntamiento de Neza informó que la fuga afectará al suministro de agua en el municipio, debido a que el acueducto brinda recurso hídrico al municipio. Sin embargo, la administración no informó cuáles son las colonias afectadas.

“Vamos a estar pendientes en estas horas”, comentó el presidente municipal Adolfo Zepeda en un video.

#IMPORTANTE⚠️ Les comparto información sobre un fuga que se registra en el ramal 📍Tlahuac-Nezahualcóyotl en la avenida La Turba en la alcaldía Tlahuac y que afectará por algunas horas el suministro de agua en nuestro municipio.https://t.co/ha7AVRv5xx — Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl (@GobNeza) November 28, 2026

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