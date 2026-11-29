Tedros Adhanom, director de la OMS. Foto: Reuters.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a Estados Unidos levantar las sanciones contra Cuba debido a las afectaciones que estas restricciones provocan en el sistema sanitario de la isla, luego de visitar hospitales y conocer las dificultades que enfrenta el personal médico para atender a los pacientes.

Mediante una publicación en su cuenta de X, el responsable del organismo internacional compartió sus impresiones tras su estancia en el país caribeño y señaló que regresó entristecido por las condiciones que encontró en los centros médicos.

“Acabo de regresar de Cuba, entristecido por lo que he visto”, escribió Tedros, quien describió los hospitales como lugares llenos de “pequeñas manos que sostienen grandes esperanzas”, en referencia a los niños que reciben atención médica y al trabajo de los profesionales sanitarios.

En su mensaje, el director general de la OMS sostuvo que los menores no deberían resultar afectados por los conflictos políticos entre países.

“Los niños nunca deberían pagar por las disputas políticas”, expresó, antes de hacer un llamado directo al gobierno estadounidense para que termine con las medidas económicas contra la isla.

“Insto a Estados Unidos a levantar las sanciones, por su bien”, agregó.

I just returned from #Cuba, saddened by what I saw. Hospital corridors full of small hands holding big hopes. Health workers giving everything they have. Children should never pay for political disputes. I urge the US to lift the sanctions, for their sake. pic.twitter.com/nHWffZexDa — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 28, 2026

OMS reporta afectaciones en hospitales de Cuba por sanciones de EE.UU.

Durante su visita a Cuba, Tedros Adhanom recorrió distintos centros médicos, incluidos hospitales infantiles, donde conoció las dificultades que enfrenta el sistema sanitario debido a las restricciones económicas y de suministro.

De acuerdo con lo que el personal médico le comunicó, uno de los principales problemas está relacionado con la disponibilidad de combustible, cuya escasez compromete el abastecimiento de electricidad en las instalaciones hospitalarias.

Esta situación representa una dificultad para el funcionamiento de los centros de salud, que necesitan contar con energía eléctrica para mantener sus servicios y utilizar distintos equipos médicos.

Además, los trabajadores sanitarios señalaron que enfrentan problemas para conseguir repuestos destinados a equipos especializados, entre ellos los utilizados para realizar estudios de diagnóstico y tratamientos.

Entre los insumos y recursos médicos cuya disponibilidad se encuentra comprometida se encuentran:

Combustible: las limitaciones de suministro afectan el abastecimiento eléctrico de los hospitales

las limitaciones de suministro afectan el abastecimiento eléctrico de los hospitales Repuestos médicos: faltan componentes para equipos de diálisis y tomografía computarizada

faltan componentes para equipos de diálisis y tomografía computarizada Jeringuillas: el personal sanitario reportó dificultades para disponer de este material

el personal sanitario reportó dificultades para disponer de este material Medicamentos: se reporta escasez de fármacos necesarios para la atención de pacientes

se reporta escasez de fármacos necesarios para la atención de pacientes Material de curación: hay limitaciones en el suministro de vendajes y otros productos para atender heridas

Las dificultades descritas por el personal médico fueron parte de los motivos por los que el director general de la OMS solicitó a Washington revisar las medidas económicas que mantiene contra Cuba.

El llamado también puso el foco en las consecuencias que estas restricciones pueden tener para los pacientes, particularmente para los menores que requieren atención hospitalaria.

Donald Trump intensifica presión económica contra Cuba

Las sanciones de Estados Unidos contra Cuba se han intensificado durante la presidencia de Donald Trump, cuya administración ha aumentado la presión política y económica sobre el Gobierno de la isla.

Las medidas forman parte de la estrategia de Washington para presionar a las autoridades cubanas y provocar un cambio de Gobierno.

En este contexto, Trump incluso ha planteado la posibilidad de realizar una operación militar en territorio cubano. De acuerdo con la información proporcionada, el mandatario estadounidense ha mencionado la opción de una “breve operación militar” para hacerse con el control de la isla y forzar un cambio de autoridades, en una estrategia que ha comparado con la aplicada en Venezuela.

El endurecimiento de las restricciones ha generado preocupaciones sobre sus efectos en distintos sectores de la economía cubana, incluido el sanitario.

Ante este escenario, el director general de la OMS reiteró su petición para que Estados Unidos levante las sanciones, al señalar las dificultades que encontró durante su recorrido por los hospitales de Cuba.

Su pronunciamiento se centró en las consecuencias para los servicios médicos y en la necesidad de evitar que los pacientes, especialmente los niños, resulten afectados por las diferencias políticas entre ambos países.

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