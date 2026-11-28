Continuará el ambiente frío a muy frío FOTO: Cuartoscuro

La primera tormenta invernal se mantendrá sobre el occidente de México este sábado 28 de noviembre de 2026, provocando lluvias torrenciales, bajas temperaturas y posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de 10 entidades del país.

También continuará el ambiente frío a muy frío en regiones de la Mesa del Norte, Mesa Central y el oriente del territorio nacional, con temperaturas mínimas de hasta -10 °C y heladas.

Tormenta invernal: ¿en qué estados podría caer nieve?

El pronóstico indica que existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas superiores a los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar de las siguientes entidades:

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Pronóstico de lluvias para este sábado 28 de noviembre

La primera tormenta invernal, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe favorecerán las siguientes precipitaciones:

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm): Guerrero.

Guerrero. Lluvias intensas (75 a 150 mm): Oaxaca y Puebla.

Oaxaca y Puebla. Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán, Estado de México y Morelos.

Michoacán, Estado de México y Morelos. Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz.

Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz. Chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Campeche y Yucatán.

¿Qué estados tendrán temperaturas bajo cero?

Durante la madrugada del sábado se esperan bajas temperaturas y heladas en distintas zonas serranas del país.

De -10 a -5 °C: Durango y Chihuahua.

Durango y Chihuahua. De -5 a 0 °C: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. De 0 a 5 °C: Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

En contraste, se prevén temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y las costas de Oaxaca y Chiapas.

Prevén fuertes vientos y oleaje de hasta tres metros

La masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 8 dejará de afectar a México. Sin embargo, persistirán rachas de viento de 70 a 80 km/h durante la mañana en el istmo y golfo de Tehuantepec.

También se esperan rachas de 60 a 70 km/h en Sonora, Chihuahua y Coahuila.

El oleaje alcanzará hasta tres metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, el golfo de Tehuantepec y las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

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