Gas LP. Foto: Cuartoscuro.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó la lista de precios máximos aplicables al gas LP por región y medio de venta, los cuales tendrán una vigencia del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2026.

Costo del combustible por entidad federativa, según la Comisión Nacional de Energía (CNE)

Costo del gas LP en CDMX

Precio máximo aplicable por kilogramo en la Ciudad de México (CDMX) será de 20.91 pesos.

Por otra parte, el precio por litro se ubica en 11.29 pesos.

Foto: CNE.

Precio del combustible en Edomex

En Toluca, capital del Estado de México (Edomex), el costo por kilo de gas LP será de 20.92 pesos.

En tanto, el costo por litro será de 11.30 pesos.

Foto: CNE.

Costo del gas LP en Quintana Roo

En Chetumal (Othón P. Blanco), capital de Quintana Roo, el precio máximo aplicable por kilogramo aumenta a 20.36 pesos.

Asimismo, el costo por litro será de 10.99 pesos.

Foto: CNE.

Precio del gas LP en Jalisco

La CNE informó que el costo máximo del combustible será de 21.08 pesos en Guadalajara, la capital de Jalisco.

Mientras tanto, el precio por litro será de 11.38 pesos.

Foto: CNE.

Costo del gas LP en Nuevo León

En el noreste del país, como en Monterrey, Nuevo León, el precio máximo aplicable del combustible, según la CNE, será de 20.94 pesos.

Asimismo, el costo por litro será de 11.31 pesos.

Foto: CNE.

Precio del combustible en Puebla

En Puebla capital el costo máximo por kilogramo será de 20.63 pesos.

En tanto, el precio por litro será de 11.14 pesos.

Foto: CNE.

El costo del gas LP en Baja California

Al norte del país, en Mexicali, capital de Baja California, el costo máximo por kilogramo será de 20.99 pesos.

Asimismo, el costo por litro del combustible será de 11.33 pesos.

Foto: CNE.

La CNE informó que los costos máximos aplicables de este insumo tienen por objetivo proteger la economía en las 145 regiones del país.

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