CDMX tendrá chubascos y descargas eléctricas este sábado

CDMX tendrá chubascos y descargas eléctricas. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México tendrá intervalos de chubascos y descargas eléctricas durante la tarde de este sábado 26 de septiembre, con cielo de medio nublado a nublado y ambiente cálido.

Por la mañana se prevé ambiente fresco, cielo medio nublado y presencia de bruma. La temperatura en la capital irá de una mínima de 14 a 16 °C a una máxima de 25 a 27 °C.

⛈️☔️🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/nQu8gEdrrG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 26, 2026

CDMX tendrá chubascos y descargas eléctricas

Durante la tarde se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en 24 horas en la Ciudad de México.

Las lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas, mientras que el cielo se mantendrá entre medio nublado y nublado.

También se pronostica viento del este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 40 km/h.

Las condiciones cambiarán respecto a las primeras horas del día, cuando dominará un ambiente fresco y con presencia de bruma.

¿Qué temperatura hará en CDMX?

Para este sábado, las temperaturas previstas en la capital son:

Temperatura mínima: de 14 a 16 °C.

de 14 a 16 °C. Temperatura máxima: de 25 a 27 °C.

de 25 a 27 °C. Rachas de viento: de 30 a 40 km/h.

Por la tarde, el ambiente será cálido pese al aumento de nubosidad y a la probabilidad de lluvia.

Edomex espera lluvias fuertes este sábado

En el Estado de México, el pronóstico indica lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas, principalmente en las regiones oeste y suroeste.

Estas precipitaciones podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Por la mañana se espera ambiente fresco en gran parte del estado y frío en zonas altas, además de cielo medio nublado y bruma.

En Toluca, la temperatura mínima será de 9 a 11 °C, mientras que la máxima estará entre 23 y 25 °C.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.