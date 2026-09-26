FGR asegura más de 7 mil litros de hidrocarburo tras cateos en Tlahuelilpan

Hidrocarburo asegurado. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Fiscalía del Estado de Hidalgo, aseguró aproximadamente 7 mil 600 litros de una sustancia con características de hidrocarburo durante dos cateos realizados en domicilios de la colonia Guadalupe, en el municipio de Tlahuelilpan.

Las diligencias fueron realizadas después de que elementos de la Policía Federal Ministerial, en colaboración con la Guardia Nacional, detectaran dos predios colindantes donde había garrafones con una sustancia con características de hidrocarburo y un fuerte olor relacionado con ella.

FGR realiza cateos en Tlahuelilpan

La Fiscalía General de la República informó que solicitó y obtuvo dos órdenes de cateo de un juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio de Hidalgo. Tras ello, en el primer inmueble fueron asegurados 50 contenedores de distintas capacidades con aproximadamente 2 mil 100 litros de la sustancia, además de cinco mangueras y una camioneta tipo pick-up.

En el segundo predio se localizaron otros 33 contenedores con aproximadamente 5 mil 500 litros. Además, un taladro artesanal, una caja con niples y válvulas, tres tramos de manguera de alta presión y dos vehículos.

Aseguran hidrocarburo y vehículos

El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional ejecutó los cateos, acompañado por elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos de distintas especialidades de la Agencia de Investigación Criminal.

Durante las inspecciones también participaron elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, quienes proporcionaron seguridad perimetral.

La FGR señaló que las investigaciones comenzaron a partir de un Informe Policial Homologado. En él, se reportó la presencia de los contenedores y el fuerte olor en ambos predios.

FGR mantiene investigación en Hidalgo

Por ahora, los inmuebles quedaron bajo aseguramiento mientras continúan las diligencias correspondientes para determinar la procedencia de la sustancia y las posibles responsabilidades relacionadas con los hechos.

La FGR indicó que mantiene abiertas las investigaciones sobre delitos del orden federal en Hidalgo. Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para presentar denuncias ante las autoridades correspondientes.

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