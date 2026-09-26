Tres adolescentes siguen desaparecidas en CDMX; otras tres ya fueron localizadas

Desaparición de adolescentes en CDMX. Foto: FGJ

En la Ciudad de México, seis adolescentes fueron reportadas como desaparecidas entre el 21 y el 22 de septiembre de 2026. Tres de ellas ya fueron localizadas, mientras que otras tres continúan sin ser encontradas, de acuerdo con las fichas de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

Las adolescentes que ya fueron localizadas son Scarlet Virginia Ochoa Magaña, de 13 años; Carolina Aiko Chávez Herrera, de 16; y Alondra Yamilet Colín Chávez, de 15 años.

Tres adolescentes continúan desaparecidas en CDMX

Entre las adolescentes que todavía son buscadas se encuentra Melany Leticia Rodríguez Reyes, de 15 años, quien fue vista por última vez el 21 de septiembre de 2026 en la colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.

También se busca a María Valentina García García, de 12 años. La adolescente desapareció el 22 de septiembre de 2026 en la Sección 6 de Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán.

A ellas se suma Scarlette Ivanna Saldaña Cosme, de 15 años, quien fue reportada como desaparecida el 21 de septiembre en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué sigue con la búsqueda?

Las autoridades mantienen activas las fichas de búsqueda de las tres adolescentes que aún no han sido localizadas.

La información oficial incluye datos de identificación y las características de cada una para facilitar su localización. Cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlas debe ser comunicado a las autoridades correspondientes.

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