Salomón Jara designa a Francisco Vásquez comisionado en Juchitán

Francisco Vásquez comisionado municipal temporal de Juchitán

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, designó este 25 de septiembre de 2026 a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal temporal de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza.

El nombramiento ocurre después de que el Congreso local atendiera la solicitud del Ejecutivo estatal y declarara la desaparición de poderes del Ayuntamiento de Juchitán, tras cumplir con el procedimiento parlamentario correspondiente.

He designado a Francisco Vásquez Jiménez como Comisionado Municipal de Juchitán. Cuenta con todo nuestro respaldo. pic.twitter.com/mCxmyOcgOL — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 26, 2026

Francisco Vásquez asume como comisionado municipal de Juchitán

De acuerdo con el comunicado del Gobierno de Oaxaca, la designación busca fortalecer la gobernabilidad, brindar seguridad a la población y garantizar el Estado de derecho en el municipio.

La medida también pretende permitir una transición ordenada y con apego a la legalidad en esta comunidad zapoteca del Istmo de Tehuantepec.

El Gobierno estatal destacó que Francisco Vásquez Jiménez es originario de Juchitán de Zaragoza y cuenta con más de una década de servicio en la región.

¿Quién es Francisco Vásquez Jiménez?

Vásquez Jiménez ha desarrollado distintas actividades relacionadas con la atención de emergencias, la protección civil y la comunicación en Juchitán.

Entre los cargos y actividades mencionados en el comunicado se encuentran:

Fundador y encargado del Heroico Cuerpo de Bomberos .

. Exdirector municipal de Protección Civil en Juchitán.

en Juchitán. Presidente de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios Zapotecos .

. Locutor certificado desde hace 19 años en la XH-TEKA 91.7, de la Corporación Radiofónica Oaxaqueña.

En esa estación dirige el noticiero “Xtiidxanu”, cuyo nombre significa “Nuestra palabra”. El programa se transmite en zapoteco y está enfocado en informar sobre hechos nacionales y locales a habitantes originarios de la región.

Nombramiento busca transición ordenada en Juchitán

Según el Gobierno de Oaxaca, la designación del comisionado municipal temporal tiene como objetivo dar certeza a las familias de Juchitán durante el periodo posterior a la desaparición de poderes del Ayuntamiento.

La administración estatal señaló que el nombramiento busca mantener la gobernabilidad y la seguridad, además de conducir el proceso municipal dentro del marco legal.

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