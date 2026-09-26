Sheinbaum destaca apoyos y obras de infraestructura en Guerrero

Programas para el Bienestar llegan a 1.8 millones en Guerrero. FOTO: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que un millón 837 mil personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar en Guerrero, con una inversión de 34 mil millones de pesos.

Durante una visita a Acapulco este 25 de septiembre, la mandataria también dio a conocer avances en infraestructura carretera, reconstrucción de puentes, hospitales y proyectos educativos en el estado.

Gira de rendición de cuentas: Honestidad y

resultados en Acapulco, Guerrero.



🎥 https://t.co/JFrHQrBl3k pic.twitter.com/2fBfnFWGWy — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 26, 2026

Programas para el Bienestar llegan a 1.8 millones en Guerrero

Sheinbaum señaló que los recursos de los programas sociales se entregan directamente y sostuvo que estos apoyos deben considerarse derechos.

“No es una dádiva, no es un regalo. El pueblo paga impuestos y el gobierno se lo regresa al pueblo de México en derechos, en Programas de Bienestar”, afirmó.

Entre los principales programas reportados se encuentran:

402 mil 783 personas reciben la Pensión para Adultos Mayores.

personas reciben la Pensión para Adultos Mayores. 74 mil 244 reciben la Pensión para Personas con Discapacidad.

reciben la Pensión para Personas con Discapacidad. 23 mil 199 participan en Jóvenes Construyendo el Futuro.

participan en Jóvenes Construyendo el Futuro. 125 mil 149 estudiantes reciben una beca de nivel medio superior.

estudiantes reciben una beca de nivel medio superior. 150 mil 925 productores forman parte de Producción para el Bienestar.

productores forman parte de Producción para el Bienestar. 332 mil 608 reciben Fertilizantes Gratuitos.

También indicó que 324 mil 468 niñas y niños reciben Leche para el Bienestar.

Reconstruyen 75 puentes afectados por John y Otis

En infraestructura, Sheinbaum informó que fueron reconstruidos 75 puentes afectados por los huracanes John y Otis.

También mencionó trabajos de mejoramiento y modernización en las carreteras Salina Cruz-Zihuatanejo, Cuautla-Tlapa y Toluca-Zihuatanejo, además de labores de conservación en otros tramos carreteros. Asimismo, reportó la realización de 128 caminos artesanales.

En Acapulco se llevan a cabo obras de agua potable y se implementa el programa Acapulco se Transforma Contigo. Además, se modernizó el Puerto y se creó el Marinabús.

Anuncian nuevos planteles y obras de salud

En educación, se contempla la construcción de 22 nuevos bachilleratos, así como un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Acapulco.

En materia de salud, Sheinbaum destacó distintas obras, entre ellas el Hospital General de Tlapa de Comonfort del IMSS Bienestar, una nueva torre del Instituto Estatal de Cancerología y una unidad de quemados en el Hospital General de Chilpancingo.

Durante el evento, la gobernadora Evelyn Salgado destacó la coordinación con el Gobierno Federal en programas sociales, infraestructura carretera y otras acciones en Guerrero.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.