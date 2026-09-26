Riña familiar desató incendio de casa y auto en la GAM; alcalde descarta crimen organizado

Alcalde de GAM reiteró que no se trató de crimen organizado. Foto: Cuartoscuro

Tras el incendio de un automóvil y la fachada de una vivienda en la colonia CTM Aragón, el alcalde de Gustavo A. Madero, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, aseguró que las investigaciones apuntan a que el hecho se originó por una riña entre particulares y no por actividades relacionadas con el crimen organizado o casos de extorsión.

En entrevista con Uno TV, el edil reconoció que las imágenes difundidas en redes sociales generaron preocupación entre los vecinos de la zona, pero sostuvo que las indagatorias realizadas hasta el momento descartan una acción atribuible a grupos delictivos.

¿Qué pasó en CTM Aragón?

De acuerdo con la versión expuesta por el alcalde, los hechos comenzaron durante una reunión familiar realizada en un inmueble de la colonia.

Según explicó, una discusión entre asistentes escaló hasta convertirse en una pelea. Posteriormente, uno de los involucrados abandonó el lugar y regresó alrededor de 30 minutos después para prender fuego a un automóvil y a la fachada del domicilio.

“Fue una riña. Una fiesta que ocurrió al interior del inmueble y que al calor de las copas y de las horas detonó en una pelea. Sale una de las partes, se va, regresa 30 minutos después y hace lo que vemos en los videos”, declaró.

Lozano Reynoso indicó que no hubo personas lesionadas y que únicamente se registraron daños materiales.

Ya identificaron a los presuntos responsables

El alcalde informó que las cámaras de videovigilancia de la alcaldía permitieron rastrear la huida de los involucrados.

Según detalló, ya fueron identificados los vehículos utilizados para escapar y las autoridades cuentan con información suficiente para colaborar con la Fiscalía en la localización de los responsables.

“Ya tenemos ubicados con las cámaras del C2 los nombres y los vehículos en los que escaparon y estoy seguro de que en las próximas horas o días daremos con los responsables”.

Vecinos piden mayor seguridad

Luego de la difusión de los videos, habitantes de CTM Aragón expresaron preocupación por la seguridad en la zona y solicitaron reforzar la vigilancia.

Ante estos señalamientos, el alcalde destacó que la demarcación opera actualmente más de 4 mil 500 cámaras propias y aseguró que los indicadores de delitos de alto impacto muestran una reducción durante su administración.

“Estamos recuperando la tranquilidad y la paz de nuestra alcaldía. Aunque es una pelea familiar no vamos a dejarlo atrás y vamos a detener a los responsables”.

Buscan que se investigue como tentativa de homicidio

Lozano Reynoso señaló que la alcaldía presentó una denuncia apenas tuvo conocimiento del caso, sin esperar a que los afectados acudieran al Ministerio Público.

Además, informó que ya existe una denuncia formal por parte de las víctimas y que las autoridades buscan que el caso sea investigado bajo una tipificación más grave.

“Aunque hasta este momento son daños materiales, nosotros como alcaldía estamos buscando elevar el grado del delito a tentativa de homicidio”.

Descarta relación con crimen organizado

El alcalde insistió en que no existen elementos que vinculen el ataque con actividades de grupos criminales.

Incluso, aseguró que la información recopilada por autoridades y testimonios de vecinos apuntan a que la agresión se originó por conflictos entre personas que convivían en la misma reunión.

“No tiene nada que ver con el crimen organizado. Es una pelea familiar, una pelea entre integrantes de la misma familia”.

Los hechos ocurrieron luego de una riña registrada durante un festejo en un domicilio de CTM Aragón. Más tarde, dos hombres fueron captados por cámaras de seguridad mientras rociaban un líquido inflamable y prendían fuego a un vehículo y a la fachada de una vivienda, imágenes que se viralizaron en redes sociales y provocaron inquietud entre habitantes de la zona.

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