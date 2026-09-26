Sheinbaum reporta más de 50 mil mdp para programas y obras en Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se han destinado más de 50 mil millones de pesos a Michoacán en obras del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y en Programas para el Bienestar.

Durante una visita a Morelia este 25 de septiembre, señaló que un millón 682 mil 500 personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar, con una inversión de 37 mil 376 millones de pesos.

Programas para el Bienestar llegan a 1.6 millones en Michoacán

Sheinbaum detalló que entre los beneficiarios se encuentran 606 mil 788 personas que reciben la Pensión para Adultos Mayores y 58 mil 879 que cuentan con la Pensión para Personas con Discapacidad.

También reportó:

23 mil 984 beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro.

beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro. 128 mil 204 estudiantes con la beca Benito Juárez para preparatoria.

estudiantes con la beca Benito Juárez para preparatoria. 78 mil 183 personas en Producción para el Bienestar.

personas en Producción para el Bienestar. 77 mil beneficiarios de Fertilizantes Gratuitos.

beneficiarios de Fertilizantes Gratuitos. 135 mil 426 mujeres de 60 a 64 años con la Pensión Mujeres Bienestar.

mujeres de 60 a 64 años con la Pensión Mujeres Bienestar. 189 mil 417 estudiantes de secundaria con la beca Rita Cetina.

Además, 256 mil 373 estudiantes reciben la beca Rita Cetina para útiles y uniformes de primaria.

La mandataria destacó que los alumnos de Educación Superior cuentan con la beca Gertrudis Bocanegra.

“Si vives en Michoacán, tienes beca en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad”, señaló.

Plan Michoacán incluye carreteras, escuelas y hospitales

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, Sheinbaum destacó la modernización de las autopistas Pátzcuaro-Uruapan, Zitácuaro-Maravatío, Uruapan-Nueva Italia y Nueva Italia-Lázaro Cárdenas.

También mencionó la construcción de la autopista Uruapan-Zamora, el ramal de acceso a Uruapan y 54 nuevos caminos artesanales.

En educación, informó sobre tres nuevas preparatorias en Zacapu, Morelia y Uruapan, además de 16 escuelas del Bachillerato Nacional “Margarita Maza” y tres unidades de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Anuncian nuevos consultorios y obras de agua

En salud, el plan contempla hospitales, clínicas y ampliaciones de instalaciones del IMSS Bienestar y del ISSSTE. Sheinbaum también anunció la construcción de 705 nuevos consultorios médicos del Servicio Universal de la Salud.

Entre otras acciones mencionó 88 obras de agua y drenaje, así como proyectos para la recuperación del Lago de Pátzcuaro.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó las becas para estudiantes y la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

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