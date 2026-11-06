INE busca “limpiar la casa”: aprueba medidas contra la corrupción

INE aprueba auditorías y medidas para combatir la corrupción. FOTO: Archivo

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad una serie de medidas para combatir posibles actos de corrupción y restaurar su integridad institucional. El acuerdo contempla auditorías externas, revisión de contratos y nuevos mecanismos de vigilancia.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo General, las consejerías electorales plantearon revisar las contrataciones vigentes, ampliar las licitaciones internacionales y solicitar la intervención de autoridades federales para detectar posibles irregularidades.

INE aprueba auditorías y medidas para combatir la corrupción

El Consejo General aprobó el proyecto denominado “Medidas para restaurar la integridad institucional”, que busca reforzar los controles internos y evitar que se repitan posibles actos de corrupción dentro del organismo electoral.

La consejera Carla Humphrey señaló que el objetivo es revisar las operaciones del instituto y establecer mecanismos de prevención.

“Limpiar la casa y disponer mecanismos para que lo que sucedió jamás vuelva a suceder”, expresó. También pidió “que no quede nada sin revisar”.

Entre las principales medidas aprobadas se encuentran:

Auditorías externas: intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sistema de Alertamiento Interno: mecanismo para detectar y reportar posibles actos de corrupción.

Licitaciones internacionales: apertura de procesos de contratación a empresas extranjeras para ampliar la oferta de material electoral.

Revisión de contratos: análisis de las contrataciones vigentes del instituto.

INE revisará contratos y contempla auditorías a su presidencia

Durante la sesión, las consejerías ordenaron elaborar un inventario de contrataciones y realizar auditorías especiales en distintas áreas, incluida la presidencia del INE.

El consejero electoral Arturo Castillo explicó que también se analiza la participación de organismos externos para revisar las operaciones institucionales.

“Estamos proponiendo la viabilidad de auditorías externas, externas no solo la Auditoría Superior de la Federación, incluso órganos de carácter privado”, afirmó.

Por su parte, Humphrey pidió reducir las adjudicaciones directas y aumentar las licitaciones públicas.

“Necesitamos más licitaciones y menos adjudicaciones directas”, sostuvo la consejera, quien también planteó recurrir a la excepción legal que permite realizar licitaciones internacionales.

Consejeros del INE piden intervención de la FGR

Ante los posibles actos de corrupción, Arturo Castillo hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que considere iniciar investigaciones de oficio.

También solicitó que la Fiscalía valore la posible aplicación del artículo 19 constitucional, relacionado con la prisión preventiva oficiosa.

“Los delitos de corrupción merecen prisión preventiva oficiosa”, declaró el consejero electoral.

Las medidas aprobadas buscan fortalecer la vigilancia sobre los recursos, contratos y procesos de adquisición del INE.

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