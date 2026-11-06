¿Dónde está Guadalupe Taddei y de qué delitos la acusa el INE?

El INE prepara una denuncia contra Guadalupe Taddei por cinco presuntos delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito, peculado y tráfico de influencias.



El borrador se sustenta en videos en los que el proveedor José Alfredo Hernández Casillas habla con Taddei sobre cuánto recibirían por la licitación de la credencial de elector. La secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro, cifró los contratos de la red en más de 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025.



La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de 25 personas y 15 empresas. Según fuentes federales, entre ellas figuran las de Taddei.



Las cuentas están localizadas… sus titulares, no. La presidenta Sheinbaum admitió que desconoce el paradero de Guadalupe Taddei y de los hermanos Hernández Casillas.



Mientras tanto, insiste en señalar a Lorenzo Córdova. El gobierno cifra los contratos de la red en más de 2 mil 740 millones de pesos en diez años. Córdova respondió: “yo no tengo ningún miedo”… Y pidió no desviar la atención de la gestión de Taddei.



El INE busca nueva presidenta… la fiscalía busca pruebas… el gobierno busca culpables. A Taddei, nadie sabe dónde buscarla.

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