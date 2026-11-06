Autoridades de EE. UU. alertan por ciberataques a sistemas de refrigeración industrial: qué se sabe y cómo protegerlos

EE. UU. advierte sobre ciberataques a sistemas de refrigeración. Foto: Shutterstock

Una alerta de ciberseguridad advierte sobre ataques informáticos dirigidos a sistemas de refrigeración industrial y monitoreo de la cadena de frío, utilizados en supermercados, almacenes frigoríficos, hospitales y servicios de transporte refrigerado.

La advertencia fue emitida de manera conjunta por la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA), el FBI, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el Departamento de Agricultura (USDA) y el Departamento de Transporte (DoT) de Estados Unidos.

Las autoridades señalaron que los ciberdelincuentes pueden aprovechar vulnerabilidades en los dispositivos de control de temperatura para modificar sus configuraciones de manera remota. Esto podría provocar pérdidas de productos, daños en los equipos, riesgos de incendio y afectaciones a la seguridad de los consumidores.

Malicious cyber actors are targeting industrial refrigeration & cold chain monitoring systems. Our joint Fact Sheet with federal partners outlines key steps orgs can take to reduce risks to inventory, equipment, and operations. Read more 👉 https://t.co/K5HofsazmU pic.twitter.com/Det07rTWsz — Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (@CISAgov) November 5, 2026

¿Qué se sabe de los ciberataques a sistemas de refrigeración?

De acuerdo con las agencias, los ataques se han dirigido a controladores electrónicos de temperatura y sistemas de refrigeración comercial, particularmente en supermercados y almacenes frigoríficos.

Estos dispositivos permiten supervisar de forma automatizada y remota las temperaturas, registrar sus variaciones, administrar los ciclos de descongelación y optimizar el consumo de energía.

Los ciberdelincuentes pueden aprovechar tres tipos de vulnerabilidades:

Omisión de autenticación: acceder a los sistemas sin superar correctamente los mecanismos de identificación.

acceder a los sistemas sin superar correctamente los mecanismos de identificación. Inyección de código arbitrario: introducir instrucciones no autorizadas para modificar el funcionamiento de los dispositivos.

introducir instrucciones no autorizadas para modificar el funcionamiento de los dispositivos. Configuraciones débiles: aprovechar contraseñas inseguras o ajustes de seguridad deficientes.

Una vez que consiguen acceder, los atacantes podrían modificar la temperatura de los equipos y forzar ciclos continuos de calentamiento y descongelación.

¿Qué daños pueden provocar estos ataques?

Las autoridades advierten que una intrusión en estos sistemas puede tener consecuencias que van más allá de una falla informática.

Entre los principales riesgos identificados están:

Pérdida de inventario: los productos almacenados pueden echarse a perder si permanecen fuera de las temperaturas adecuadas.

los productos almacenados pueden echarse a perder si permanecen fuera de las temperaturas adecuadas. Daños en los equipos: los cambios no autorizados en su funcionamiento pueden afectar su vida útil.

los cambios no autorizados en su funcionamiento pueden afectar su vida útil. Riesgo de incendio: determinadas alteraciones en los sistemas podrían generar condiciones peligrosas.

determinadas alteraciones en los sistemas podrían generar condiciones peligrosas. Riesgos para los consumidores: los alimentos y otros productos podrían representar un peligro si se consumen después de haber sido almacenados incorrectamente.

los alimentos y otros productos podrían representar un peligro si se consumen después de haber sido almacenados incorrectamente. Pérdida de monitoreo: los operadores podrían dejar de visualizar las temperaturas reales de los equipos, lo que dificultaría detectar una anomalía.

La alerta contempla riesgos para sectores como salud pública, industria química, alimentación, agricultura y transporte.

Tips: ¿cómo proteger los sistemas de refrigeración industrial?

CISA y las demás agencias recomendaron a las organizaciones que utilizan estos equipos implementar medidas de seguridad para reducir la posibilidad de intrusiones.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar la exposición directa a internet: no mantener dispositivos de control, paneles de administración o sistemas de refrigeración accesibles públicamente. Si se necesita acceso remoto, debe protegerse mediante un cortafuegos o dispositivos de seguridad actualizados. Separar las redes: mantener los equipos de tecnología operativa (OT) en una red independiente de los sistemas informáticos empresariales, para limitar el alcance de un posible ataque. Fortalecer las contraseñas: cambiar las claves predeterminadas, utilizar contraseñas robustas e implementar autenticación multifactor resistente al phishing cuando sea posible. Actualizar los dispositivos: instalar las actualizaciones de seguridad y mantener vigente el firmware. También se recomienda sustituir los equipos antiguos que ya no reciben soporte del fabricante. Restringir los accesos: permitir que únicamente dispositivos y direcciones IP autorizados puedan realizar modificaciones en los sistemas. Crear copias de seguridad: conservar respaldos actualizados, fuera de las instalaciones y desconectados de la red, además de comprobar que puedan recuperarse. Supervisar la actividad: habilitar registros de funcionamiento y revisar las comunicaciones de red para identificar comportamientos inesperados. Establecer límites de temperatura: definir rangos seguros de operación y configurar alertas para detectar cualquier variación fuera de los parámetros establecidos.

¿Quiénes deben tomar precauciones ante esta amenaza?

Las recomendaciones están dirigidas principalmente a propietarios y operadores de sistemas de refrigeración industrial y comercial.

Esto incluye a supermercados, almacenes frigoríficos, hospitales, empresas de alimentos, instalaciones agrícolas y compañías de transporte refrigerado.

Las agencias estadounidenses hicieron un llamado a estas organizaciones para que revisen sus sistemas, identifiquen los dispositivos expuestos a internet y eliminen los accesos remotos que no sean necesarios.

El objetivo es evitar que una vulnerabilidad informática termine afectando la conservación de alimentos, medicamentos y otros productos que requieren condiciones específicas de temperatura.

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