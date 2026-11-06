Presidente de Paraguay, Santiago Peña, anuncia que se defenderá en juicio político por Ueno Bank

Santiago Peña, presentó su renuncia pero fue rechazada. Foto: AFP

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que se presentará a ejercer su derecho a la defensa en el juicio político promovido en su contra por la crisis de Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central paraguayo debido a problemas de solvencia que dejaron a millones de clientes sin acceso a sus cuentas.

El anuncio ocurre en medio de una crisis política que escaló este jueves 5 de noviembre: Peña presentó su renuncia a la Presidencia, pero el Congreso no la aceptó y la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación para someterlo a juicio político. El expediente pasó al Senado, que deberá resolver el proceso.

Santiago Peña dice que se defenderá en juicio político por Ueno Bank

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía y difundido en redes sociales, Peña aseguró que comparecerá ante las autoridades y presentará argumentos y pruebas para defenderse.

“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, escribió.

El mandatario también sostuvo que rendir cuentas es una responsabilidad frente a la población y aseguró que colaborará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo responsabilidades.

En su mensaje, insistió en que la recuperación de los ahorros de los clientes de Ueno Bank no debe depender de lo que suceda con su permanencia en el cargo.

“Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra”, expresó.

Congreso de Paraguay aprobó juicio político contra Santiago Peña

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este jueves, con 78 votos a favor y ninguno en contra, la acusación para someter a juicio político a Peña. La decisión se tomó después de que el mandatario anunciara su renuncia a la Presidencia.

Sin embargo, los legisladores optaron por no aceptar su dimisión, por lo que el proceso político continuó. El expediente fue enviado al Senado, que tiene la facultad de actuar como tribunal y decidir si el presidente es separado del cargo.

La renuncia y el juicio político son procedimientos distintos: la primera fue presentada por Peña, mientras que la acusación aprobada por los diputados busca que el Senado determine si existen motivos para destituirlo.

El proceso también podría tener consecuencias sobre las protecciones legales de Peña ante una eventual investigación penal. La Fiscalía paraguaya abrió tres investigaciones relacionadas con la crisis bancaria, entre ellas sobre la supervisión de la entidad y el manejo de fondos públicos.

¿Por qué buscan someter a juicio político al presidente de Paraguay?

La crisis comenzó después de que el Banco Central de Paraguay ordenó intervenir Ueno Bank e iniciar un procedimiento de resolución, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

La entidad tenía alrededor de 2.9 millones de clientes y administraba importantes recursos públicos. La intervención dejó a numerosos usuarios sin acceso inmediato a sus ahorros, lo que provocó protestas y reclamos para que las autoridades garantizaran la devolución del dinero.

Legisladores de oposición y algunos integrantes del oficialismo señalaron a Peña por presuntas irregularidades en la supervisión del banco, posibles conflictos de interés y el manejo de recursos públicos y previsionales.

Las acusaciones también están relacionadas con los vínculos empresariales que el mandatario tuvo con el Grupo Vázquez, antiguo propietario de Ueno. Peña tuvo participación en una empresa vinculada al grupo, pero aseguró que vendió su participación en marzo de 2025 y ha negado haber tenido una intervención indebida en los asuntos de la entidad.

Peña pide que la devolución de los ahorros no se detenga

En su mensaje, el mandatario pidió que la discusión sobre su continuidad en el cargo no retrase las medidas para que los clientes recuperen sus recursos.

“El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas”, afirmó.

También pidió mantener la calma y aseguró que su prioridad es que las instituciones esclarezcan los hechos y atiendan a las familias afectadas por la intervención bancaria.

Mientras tanto, el futuro político de Peña quedó en manos del Congreso paraguayo. El Senado deberá resolver el juicio político, mientras las investigaciones sobre la situación de Ueno Bank continúan.

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