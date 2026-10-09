¿Cómo logró Morena concentrar tanto poder en solo 15 años?

Quince años le bastaron a Morena para apoderarse del país: gobierna casi todo sin contrapesos, pero le pesa la acumulación de poder. En el festejo del Auditorio Nacional, la retórica fue épica y complaciente, una repetición de la Mañanera y un llamado a la unidad, según Julio Hernández López en La Jornada, el diario oficial de Morena.

Nació el 2 de octubre de 2011 como asociación civil. En 2018 sumó más de 30 millones de votos; en 2024, casi 36. Hoy tiene la presidencia, la mayoría calificada en el Congreso, tres de cada cuatro gubernaturas y la llave de la Suprema Corte. Ningún partido logró tanto en tan poco tiempo.

Primero conectó con la frustración popular; después usó todos los instrumentos del Estado para corroer el pluralismo. Astucia en la comunicación, perversidad en el poder.

Esa es la herencia de López Obrador: se retiró a Palenque, no de Morena. Claudia Sheinbaum gobierna la República, pero no gobierna el partido; nadie sabe cuánto manda el expresidente dizque en retiro.

La cohesión existe porque existe el poder, y el poder reparte. El día que no alcance para todos, las fisuras serán fracturas.

Quince años le bastaron a Morena para apoderarse del país: lo fundó un hombre; no lo gobierna una mujer.

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